تضامن الشرقية: 800 ألف جنيه لإصلاح وتطوير 20 منزلا

خاص قررت مديرية التضامن بالشرقية استكمال إصلاح وتطوير 20 منزلا وتكليف عدد 500 مكلفة من مكلفات الخدمة العامة في مجال محو الأمية الفترة المقبلة. جاء ذلك في اجتماع بهذا الشأن اليوم الأربعاء. وناقش الاجتماع استكمال إصلاح وتطوير عدد 20 منزلا…

خاص

قررت مديرية التضامن بالشرقية استكمال إصلاح وتطوير 20 منزلا وتكليف عدد 500 مكلفة من مكلفات الخدمة العامة في مجال محو الأمية الفترة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع استكمال إصلاح وتطوير عدد 20 منزلا بقرى المأذون وعرابى بمركز الحسينية بالشرقية وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر في إطار إعمار المنازل بالقرى الأكثر احتياجا للحصول على سكن كريم.

وتقدر تكلفة الإعمار بنحو 800 ألف جنيه وذلك بمتوسط تكلفة للدور تتراوح بين 35 إلى 49 ألف لكل أسرة.

وناقش الاجتماع تكليف عدد 500 مكلفة في مجال محو الأمية وبرنامج الدعم النقدي المشروط من حيث متابعة حضور الأبناء في المدارس وانتظامهم بنسبة لا تقل عن 80% خلال العام الدراسي، وكذلك متابعة وحضور الأمهات للندوات الصحية والتوعوية.

