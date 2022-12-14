«تضامن الإسماعيلية»: توزيع 800 بطانية على الأُسر الأولى بالرعاية ومبالغ مالية لدعم المشروعات

أطلقت مديرية التضامن بالإسماعيلية عدة فعاليات استهدفت الأسر المعيلة وأصحاب المشروعات الصغيرة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقالت مها الحفناوي وكيل مديرية التضامن بالإسماعيلية، إنه تم توزيع مبالغ مالية على 55 مواطنا بحد أقصى 40 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي وذلك بديوان عام المديرية.

كما نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية قافلة تهدف لتوزيع 800 بطانية على نحو 800 أسرة معيلة من الأسر الأولى بالرعاية مقدمة من مؤسسة مصطفى أبو على أمين الخيرية.

واستهدفت القافلة ثلاث مناطق للتوزيع، وهى المنطقة الأولى قرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد والمنطقة الثانية مدينة التل الكبير، والثالثة القنطرة غرب، أبوصوير، مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأكدت الحفناوي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة، مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.