تضاعف نقل البترول عبر قناة السويس خلال الربع الأول من 2023 (جراف)

اسلام شريف – نادية سلام

قفزت حركة نقل البترول الخام ومشتقاته المارة عبر قناة السويس خلال مارس 2023 مسجلة عبور 728 ناقلة مقارنة بمثيله الذي سجل عبور 458 ناقلة خلال مارس 2022، بزيادة 59%.

وكشفت

-التابعة لمجلس الوزراء- أن حركة نقل البترول الخام ومشتقاته من الديزل والسولار وزيوت الطائرات خلال قناة السويس سجلت حمولات بلغت 36.8 مليون طن خلال مارس 2023 ، مقارنة بمثيله الذي سجل 19.6 مليون طن ، أي بفارق 17.2 مليون طن.

وخلال رصد «

» لحركة تدفق البترول عبر القناة تبين أن حمولات البترول ومشتقاته المختلفة المارة بقناة السويس حققت معدل نمو تخطي الـ 100% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة لعام 2022.

وسجلت الفترة من يناير حتى مارس 2023 أعداد بلغت 2065 ناقلة بزيادة بلغت 69% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 والذي سجل عبور 1217 ناقلة.

وصاحبت تلك الناقلات أرتفاعا ملحوظا تخطي الـ 104 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2023 ، بزيادة تخطت 100% مقارنة بنفس الفترة التي سجلت حمولات بلغت 51.3 مليون طن.

أسباب نمو حركة نقل البترول عبر القناة

قناة السويس

رجح عدد من الخبراء الملاحيين سبب تلك الطفرة في عبور”الطاقة”

إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، والتي جعلت من القناة اختيارا أساسيًا لسرعة نقل تلك الشحنات، تليها التخفيضات الممنوحة إلى بعض ناقلات البترول المارة بموانئ محددة وفقا للمنشورات الملاحية.

ويذكر أن هيئة قناة السويس طبقت في الأول من إبريل الجاري قرارها بزيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام ومشتقاته سواء المحملة أو الفارغة بنسبة 10%، تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس.

وعدلت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات المحملة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين لتصبح 25% بدلا من 15% من رسوم العبور العادية.

كما عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام الفارغة والناقلات الفارغة لمشتقات البترول العابرة لقناة السويس في الاتجاهين لتصبح 15% بدلا من 5% من رسوم العبور العادية.

وأوضحت إحصائيات معلومات مصر أن المتوسط اليومي لحمولة ناقلات البترول خلال مارس الماضي قفزت إلي 1.1 مليون طن مقابل عبور 632 ألف طنا يوميا خلال مارس 2022.

وتعد قناة السويس ممرا ملاحيا يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، حيث تمثل إيرادات حركة البترول نحو 8% من إجمالي عوائد القناة .

وقال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة إن إحصائيات الملاحة الغير مسبوقة بالقناة تأتي نتاجا لإستراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية حيث نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية و الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا.