تضاعف صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية خلال 5 أعوام

أحمد شوقيسجل صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2018/ 2019 نحو 1.3 تريليون جنيه مقابل 626.1 مليار جنيه تم تسجيلها خلال العام المالي 2014/ 2015؛ بزيادة 649.4 مليار جنيه؛ بنسبة ارتفاع تصل إلى 104%.وبمقارنة الأرقام المتوقعة للعام المالي المقبل بما يتوقع

أحمد شوقي

سجل صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2018/ 2019 نحو 1.3 تريليون جنيه مقابل 626.1 مليار جنيه تم تسجيلها خلال العام المالي 2014/ 2015؛ بزيادة 649.4 مليار جنيه؛ بنسبة ارتفاع تصل إلى 104%.

وبمقارنة الأرقام المتوقعة للعام المالي المقبل بما يتوقع عن العام المالي الجاري يتضح أنها قد ارتفعت بواقع 243.6 مليار جنيه؛ بنسبة ارتفاع 23.6%؛ حيث يتوقع تحقيق صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية بنهاية 2017/ 2018 بقيمة 1.03 تريليون جنيه.

وخلال العام المالي 2016/ 2017؛ بلغ صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية 925.5 مليار جنيه، مقابل 614.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016.

وعلى المستوى القطاعي يبلغ صافي التكاليف والمصروفات للهيئات الاقتصادية الخاصة بقطاع الزراعة والري نحو مليار جنيه وفق المستهدف عن العام المالي المقبل، مقابل 904.5 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما سيسجل قطاع الصناعة والبترول والتعدين نحو 725 مليار جنيه مقابل 583 مليار، وقطاع الكهرباء والطاقة نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه، وقطاع النقل والاتصالات والمعلومات نحو 103 مليار جنيه مقابل 92 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وبالنسبة لقطاع التجارة والتموين؛ فيتوقع تسجيله صافي تكاليف ومصروفات بواقع 130.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 84.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما تصل التوقعات بشأن قطاع المال والاقتصاد لنحو 3.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه، وقطاع الاسكان والتشييد نحو 59.5 مليار جنيه مقابل 40.1 مليار جنيه.

ويبلغ صافي التكاليف والمصروفات المتوقعة لقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة والمتوقع تسجيله خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019 نحو 15.7 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما سيسجل قطاع الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية نحو 8.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه، وقطاع السياحة نحو 468.5 مليون جنيه مقابل 341.9 مليون جنيه.

ويبلغ صافي التكاليف والمصروفات الخاصة بقطاع الدفاع والأمن والعدالة نحو 57.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 46.7 مليون جنيه عن العام المالي الجاري، فيما سيسجل قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية نحو 224.6 مليار جنيه مقابل 206.4 مليار جنيه.