تضاعف خسائر رمكو لإنشاء القرى السياحية في الربع الأول

رجب عزالدينأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ارتفاع صافي خسائرها بنسبة 106% خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2018.وتكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 70 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018 مقابل صافي خسائر قدرها 34 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017 وفقًا للق

رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ارتفاع صافي خسائرها بنسبة 106% خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2018.

وتكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 70 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018 مقابل صافي خسائر قدرها 34 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017 وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وأظهرت القوائم غير المجمعة للشركة تكبدها خسائر قدرها 58 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل صافي خسارة قدرها 22 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 273 مليون جنيه خلال 2017 مقابل صافى خسائر قدرها 71 مليون جنيه في 2016.

وأعلنت الشركة فى 29 مارس الماضى عن تبرعها بمبلغ 70 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر خلال عام 2017.

