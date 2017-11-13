تضاعف خسائر الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 3 مرات فى 9 أشهر

رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، تضاعف خسائرها أكثر من 3 مرات، بنسبة 321%، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017. وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تسجيل الشركة صافى خسائر بـ358.7 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافى خسارة 85.1 مليو



رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، تضاعف خسائرها أكثر من 3 مرات، بنسبة 321%، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017.

وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تسجيل الشركة صافى خسائر بـ358.7 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافى خسارة 85.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وسجلت الشركة صافى خسارة مستقلة بـ280.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 177.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 112% خلال النصف الأول من 2017، إلى 192.61 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 90.74 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.5 مليار جنيه، موزعاً على 257.05 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

