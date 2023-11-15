تضاعف الإيرادات الضريبية لقناة السويس خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (جراف)

تضاعفت الإيرادات الضريبية على أرباح قناة السويس خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو – أغسطس) 2023، لتسجل 10.46 مليار جنيه، مقارنة بـ5.5 مليارات جنيه الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أرباح الضرائب على قناة السويس تندرج تحت بند الضريبة على أرباح شركات الأموال، والتي تشمل أيضا ضرائب من هيئة البترول، والبنك المركزي، ومن الشركات الأخرى.

سجلت الإيرادات العامة لمصر نموا نسبته 28% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو – أغسطس) ، لتصل إلى 206.880 مليار جنيه، مقارنة بـ161.6 مليار جنيه الفترة المناظرة العام المالي الحالي.

ودعمت المتحصلات الضريبية الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة المذكورة، لتساهم بـ 83.8% منها، بينما ساهمت المتحصلات غير الضريبية التي سجلت قيمتها 34.4 مليار جنيه، بـ 16.7% من الإيرادات العامة.

ساهمت الضرائب الجمركية و”الدخل” بـ 73.7% من المتحصلات الضريبية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو- أغسطس)، مسجلة 125.8 مليار جنيه، من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة البالغة قيمتها 172.4 مليار جنيه.