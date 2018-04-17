تضاعف إيرادات موازنة الدولة من الهيئات الاقتصادية خلال 3 أعوام

- استقرار الرسوم المتوقعة من مغادرة البلاد خلال العام المالي المقبلأحمد شوقي:ارتفع إجمالي ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية إلى 200.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019، مقابل 184 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2017/2018، و 105.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2

– استقرار الرسوم المتوقعة من مغادرة البلاد خلال العام المالي المقبل



أحمد شوقي:

ارتفع إجمالي ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية إلى 200.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019، مقابل 184 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2017/2018، و 105.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/ 2017.

وتشير هذه البيانات إلى أن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية قد تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة محل المقارنة؛ حيث قفزت بنحو 95 مليار جنيه وهو ما يقارب نحو 90% من إجمالي متحصلات عام 2016/ 2017.

وتستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل 2018/2019؛ تحصيل 80 مليون جنيه كرسوم لمغادرة البلاد طبقًا لقانون 53 لسنة 1980. والجدير بالذكر أن هذه العائدات هي ذاتها التي كانت تستهدف الحكومة خلال موازنة العام المالي الجاري 2017/2018.

وينص مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل على استهداف الحكومة تحصيل 2.3 مليون جنيه رسومًا لمغادرة الموانئ، وهي ذاتها الرسوم المستهدفة في موازنة العام المالي الجاري.

وسيصل المحول من هيئة المجتمعات العمرانية إلى وزارة الإسكان خلال العام المالي المقبل إلى 10 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تقارب نحو 100 مليون جنيه.

وتكشف بيانات الموازنة العامة للدولة عن أن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قد تحولت لتحقيق إيرادات صالح وزارة الإسكان بداية من العام المالي الجاري في حين بلغ ما حصلت عليه خلال العام المالي الماضي 4.6 مليار جنيه، وخلال العام المالي 2015/2016 بلغ فائض ما جصلت عليه 4.9 مليار جنيه، في حين بلغ الفائض خلال العام المالي 2014/ 2015 نحو 2.7 مليار جنيه.