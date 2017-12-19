تضاعف أعداد السياح الصينيين إلى 300 ألف خلال 2017

هاجر عمران وسمر السيد: أكد هان بينج الملحق التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية فى مصر تضاعف أعداد السياح الصينين للمقاصد السياحية المحلية إلى 300 ألف مقابل 150 ألف فقط العام الماضى. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الذى يعقده لعرض…



هاجر عمران وسمر السيد:



أكد هان بينج الملحق التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية فى مصر تضاعف أعداد السياح الصينين للمقاصد السياحية المحلية إلى 300 ألف مقابل 150 ألف فقط العام الماضى.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الذى يعقده لعرض مستجدات التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال عام 2017، أن مصر والصين فى حاجة إلى توسيع التعاون خاصة فى التجارة والاستثمار والبنية التحتية.

ولفت إلى أن بلاده تتبع نظام جديد للعلاقات الدولية وتستغل الفرصة لتحقيق التنمية مع الدول الاخرى فى العالم ومنها مصر، لافتا إلى أن البلدين لديهما 5 مناطق أساسية للتعاون هى البنية التحتية والتجارة والاستثمار والتمويلات وتبادل الأفراد.

