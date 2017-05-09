تضاعف أرباح ميراكو للتكييف 24 مرة فى 3 أشهر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو، ارتفاع أرباحها بنسبة 2431%، خلال الربع الأول من 2017، ما يعادل أربعة وعشرين ضعف تقريباً.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 241.7 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2017، مقارنة بنحو 9.5 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.

وأظهرت القوائم المستقلة تسجيل صافى ربح قدره 213.5 مليون جنيه، مقابل 9 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتكبدت الشركة خسائر فروق عملة خلال العام الماضى بقيمة 1.2 مليار جنيه، أدت إلى تحقيق خسارة قدرها 588 مليون جنيه خلال عام 2016، مقابل صافى ربح 105 مليون جنيه عن عام 2015.