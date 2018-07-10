تضاعف أرباح مجموعة السلام القابضة 25 مرة بالربع الأول

رجب عزالدينأظهرت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السلام القابضة "شهادات الإيداع المصرية"، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 2560% تقريباً -ما يعادل 25 مرة ونصف تقريبًا- خلال الربع الأول من العام الجارى.وسجلت الشركة صافى ربح قدره 357.8 ألف دينار كويتى، خلال الربع المنتهى 31 مارس 2018، مقارنة بنحو 31.3 أل

رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السلام القابضة “شهادات الإيداع المصرية”، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 2560% تقريباً -ما يعادل 25 مرة ونصف تقريبًا- خلال الربع الأول من العام الجارى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 357.8 ألف دينار كويتى، خلال الربع المنتهى 31 مارس 2018، مقارنة بنحو 31.3 ألف دنيار كويتى خلال الفترة المقارنة من 2017.

وأقرت عمومية الشركة فى مايو الماضى عدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 77.2 ألف دينار خلال 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 314.7 ألف دينار كويتى 2016.