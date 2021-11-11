تضاعف أرباح التوفيق للتأجير التمويلي إلى 117.3 مليون جنيه خلال 9 شهور

قفزت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي إلى 117.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل صافي أرباح 55.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2020.

وارتفع إجمالي إيرادات النشاط إلى 466.8 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 381.1 مليون بالفترة المقارنة.

وقفز مجمل الربح خلال الفترة المذكورة إلى 215.67 مليون جنيه مقابل 117.079 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2020.

وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.84 جنيه مقابل 0.41 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.

قال طارق فهمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ورئيس الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى إن شركته ستحقق أفضل نتائج أعمال فى تاريخها خلال 2021.

وأضاف فى حوار سابق مع «المال»، أن عام 2021 من أفضل أعوام الشركة على الإطلاق على مستوى حجم عقود التأجير التمويلى، أو من ناحية تعظيم الربحية خلال الربعين الأول والثانى، مدفوعًا بأرباح عملية التوريق التى تم تنفيذها فى الربع الأول من العام الجارى .

وأصدرت شركة التوفيق للتوريق (التابعة)، سندات توريق فى نهاية يناير الماضى بقيمة تقترب من مليار والمائة مليون جنيه مضمونة بمحفظة مالية آجلة من عقود التأجير التمويلى، والتى تحقق منها صافى أرباح حوالى 50 مليون جنيه، بحسب الرئيس التنفيذى للشركة.

وأكد على أن مؤشرات الربحية المتميزة والمستمرة على مدار عمر الشركة بالاضافة الى تقييم محفظة التأجير التمويلى المتميز عند AA+ ، يعطى مزيدًا من الثقة لمساهمى الشركة فى ادائها المتميز وجودة محفظتها الائتمانية والتى أثرت على أداء السهم خلال الفترة الأخيرة، ليرتفع سعره بنسبة تقارب %100 من 3.25 جنيه إلى 6.30 جنيه وذلك خلال الفترة من مايو حتى نهاية يونيو 2021.

وأشار إلى أن صافى القيمة التمويلية لعقود التأجير التمويلى التى تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجارى تقارب مليار جنيه، وأن حجم العقود التى سجلتها التوفيق للتأجير التمويلى بهيئة الرقابة المالية كقيمة سوقية تجاوز 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.

