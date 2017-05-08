تضارب في أسعار مشتقات الدم بسوهاج

أحمد صبري:حصلت "المال" على قائمة بأسعار خدمات الدم نشرتها مستشفس سوهاج العام والمركز الأقليمي للدم بسوهاج نصت على أن سعر أكياس الدم إلى المستشفيات الحكومية والشق المجانى بالجهات بـ140 جنيها بزيادة قدرها 55% عن السعر الذى أقرته الوزارة منتصف أبريل الماضي. وبحسب القائمة فإن الوزارة حركت أسعار

أحمد صبري:

حصلت “المال” على قائمة بأسعار خدمات الدم نشرتها مستشفس سوهاج العام والمركز الأقليمي للدم بسوهاج نصت على أن سعر أكياس الدم إلى المستشفيات الحكومية والشق المجانى بالجهات بـ140 جنيها بزيادة قدرها 55% عن السعر الذى أقرته الوزارة منتصف أبريل الماضي.



وبحسب القائمة فإن الوزارة حركت أسعار كيس الدم الكامل من 90 إلى 140 جنيها، وبنفس السعر لوحدة كرات الدم الحمراء، كما رفعت السعر للمستشفيات الخاصة والشق الاقتصادى بالمستشفيات الحكومية إلى 500 جنيه للكيس بدلا من 450 جنيها.

كما رفعت سعر وحدة البلازما الطازجة المجمدة من 40 إلى 70 جنيها للمستشفيات الحكومية و130 جنيها للمستشفيات الخاصة، ووحدة البلازما المجمدة من 30 إلى 60 جنيها و105 للمستشفيات الخاصة، وشملت القائمة تحريك سعر وحدة الدم أكبر من 100 سم إلى 140 جنيها، للحكومى و500 للخاص ووحدة دم من 50 إلى 100 سم إلى 100جنيه للحكومى و240 للخاص ووحدة دم كامل دون 50 سم إلى 80 جنيها للحكومى و140 للخاص.

وقالت الدكتورة عفاف أحمد، مدير خدمات نقل الدم القومي، إن تلك الأسعار ليست التى أقرتها وزارة الصحة، مؤكدة أن بنك الدم يبيع بمركزه الرئيسي بالمصل واللقاح الأسعار أقل من ذلك.

وأضافت عفاف فى تصريحات لـ”المال” أن المركز الرئيسي لخدمات نقل الدم يبيع كيس الدم بـ90 جنيها فقط للمستفيات الحكومية و450 جنيها للجهات الخاصة والاقتصادية وكذلك 50 جنيها للبلازما دون المساس بأى تعديل فى الأسعار طبقا لقرار اللجنة العليا لخدمات الدم.

وأوضحت أن تلك الأسعار المنشورة تسأل عنها الجهات التى أصدرتها وهي مستشفي سوهاج العام وبنك الدم بالمحافظة.