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«تصوير بدون إجازة رقابية».. ضبط مكتب كاستنج بدون ترخيص في الجيزة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
أماني عوض 11:26 م, الأربعاء, 23 مارس 22 11:26 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن مكتب كاستنج وإنتاج فني بدون ترخيص في محافظة الجيزة، يستقطب الفتيات والشباب لتصويرهم بدون إجازة رقابية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن سيدة أنشأت وأدارت مكتب كاستنج وإنتاج فني “بدون ترخيص”، بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات، وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية باستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي “مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا” بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وضبط مالكة المكتب -مقيمة بمحافظة القاهرة.

وبالتفتيش في حضورها أمكن ضبط وحدة مونتاج تحتوي على 2 “هارد ديسك” ماركات مخلتفة محمل عليهما برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل، كاميرا رقمية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل.

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وبمواجهة المتهمة أقرت بأنها مالكة المكتب، وارتكابها المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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