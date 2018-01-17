تصوير المسلسلات خارج مصر.. إضافة للدراما أم انتقاص من مصداقيتها

سعد الدين : تتحكم فيه الضرورة الدرامية.. لكن دون جدوى اقتصاديةماجدة موريس: المنتج يتضرر من تحمل التكلفة لكنه لا يستطيع الخروج من الموقفخيرية البشلاوي: موضوعية العمل وتطلبه للتصوير الخارجي هو الأهم أحمد حمدييسعى بعض منتجي الأعمال الدرامية المصرية لتصوير بعض مشاهد مسلسلاتهم خ





سعد الدين : تتحكم فيه الضرورة الدرامية.. لكن دون جدوى اقتصادية





ماجدة موريس: المنتج يتضرر من تحمل التكلفة لكنه لا يستطيع الخروج من الموقف





خيرية البشلاوي: موضوعية العمل وتطلبه للتصوير الخارجي هو الأهم



أحمد حمدي

يسعى بعض منتجي الأعمال الدرامية المصرية لتصوير بعض مشاهد مسلسلاتهم خارج مصر او الوطن العربي خاصة الدول الاوروبية وذلك يضيف لصورة العمل ويجعلها خارج النمطية السائدة في معظم مسلسلاتنا المصرية طيلة السنين الماضية فلا يمكن مقارنة مسلسل واحة الغروب او الزئبق لكريم عبد العزيز بتصويره في اليونان بمسلسلات تظهر البيوت المصرية المتوسطة او القصور التقليدية.

وفي رمضان القادم سيتم عرض بعض المسلسلات التي يتم تصويرها حاليا في روسيا مثل فوق السحاب للنجم هاني سلامة واختفاء للنجمة نيلي كريم وابو عمر المصري للنجم احمد عز ايضا. فهل تضيف مشاهد العمل الذي يتم تصويرها في دول اوروربية للمسلسل والدراما بشكل عام وتكون عامل جذب قوي للجمهور لمتابعة هذا المسلسل ام تاخذ من مصداقيته وواقعيته بسبب ابتعاد صورته عن نمط الاسرة والواقع المصري.

نرصد في هذا التقرير راي بعض النقاد عن المسلسلات التي يتم تصويرها في دول اوروربية واهمية ذلك للعمل الدرامي والاضافة التي يكسبها.



يرى الناقد احمد سعد الدين ان ضرورة التصوير الخارجي لبعض الاعمال الدرامية في الدول الاوروبية يجب أن يتطلبها السيناريو مشيرا الى ان التصوير الخارجي يكون عبارة عن اجزاء لمشاهد في هذه البلاد، وذلك ما حدث منذ سنوات في مسلسل “حرب الجواسيس” الذي قام ببطولته منة شلبي وهشام سليم لان قصته كانت تتطلب ضرورة السفر من دولة لدولة اخرى في اوروبا.

واضاف : منذ 30 عاما واكثر كان بعض منتجي الطاع الخاص يحبون التصوير في اليونان او قبرص داخلي وليس تصوير خارجي لانه كان ارخص انتاجيا وتكلفة وذلك بسبب عدم وجود استوديوهات كافية بمصر للتصوير وقتها، لكن مع انتشار هذه الاستوديوهات في مصر السنوات الماضية اصبح التصوير بمصر ارخص من اي دولة اخرى.

واشار سعد الدين الى ان المنتجين لايحبون السفر لتصوير اي مسلسل خارج الوطن العربي حاليا الا لو تطلب الموضوع الخاص بالعمل ذلك، مثل مسلسل “الزئبق” رمضان الماضي، والذي كان يتطلب السفر لليونان وغيرها، وعلى هذا الاساس يمكن القول ان التصوير الخارجي يكون حسب الضرورة الدرامية في السيناريو لكنه ليس ذو جدوى اقتصادية.

وتابع بالتاكيد على أنه حينما يتم تصوير مشاهد العمل في ايطاليا او اليونان او روسيا،مثلما يقوم النجم هاني سلامة حاليا في مسلسله “الجديد فوق السحاب” ونيلي كريم ايضا بمسلسلها الجديد “اختفاء “، فان ذلك يجذب اعين المشاهدين للعمل بدلا من ان يروا الشوارع المصرية التي يحفظوها في اغلب المسلسلات، كما ان ذلك يعطي مصداقية، وذلك الاهم، بحيث يتم استخدام الاماكن الطبيعية التي يتطلبها السيناريو،وذلك يزيد واقعية العمل بالنسبة للجمهور.

بينما ترى الناقدة خيرية البشلاوي ان اهم مافي الامر موضوعية العمل نفسه ومدى تطلبه للتصوير الخارجي سواء خارج مصر او في دول اوروبية، فلايمكن تصوير مسلسل يدور موضوعه واحداثه في الهند مثلا ويتم تصويره في مصر.

واضافت ان ذلك يحقق مصداقية لدى الجمهور بالتاكيد لكن يجب اختيار مكان التصوير المناسب للمسسل حتى يشعر ويقتنع المشاهد بمايراه على الشاشة.

واشارت البشلاوي الى ان المسلسلات التي يتم تصويرها في دول اوروبية حاليا لرمضان القادم يمكن ان تبهر المشاهدين بجمال الصورة، لكنها يمكن ايضا ان تكون عاملا سلبيا لو لم يتم توظيف المكان حسب طبيعة المسلسل نفسه.

و من جانبها، أكدت الناقدة ماجدة موريس انه لايمكن ان يقوم اي منتج بدفع اموال كثيرة في السفر خارج الوطن العربي او مصر لتصوير مسلسل معين، ويتحمل تكلفة اقامة ابطال المسلسل لعدة ايام الا لو كان الامر يحتاج لذلك دراميا بالفعل ويكون هناك مصداقية بالنسبة للجمهور ويحدث ذلك حينما يتورط المنتج في موقف ولايستطيع الخروج منه ابدا لان السيناريو الخاص بالمسلسل يتطلب السفر لتصوير مشاهد خارجية بروسيا او اليونان مثلا.

واضافت ان الانتقال للتصوير الخارجي في اي بلد اوروبي ضرورة قصوى في الدراما،ويفعل ذلك المنتج وهو متضرر ماديا للغاية، لكن كلما كان السيناريو الدرامي تدور احداثه في اماكن وبلاد مختلفة وجديدة يكسب العمل صورة مختلفة بعيدا عن الاماكن التقليدية التي تم تصوير فيها اغلب المسلسلات في مصر في القصور او البيوت المتوسطة لان عين المشاهد اصبحت تالف ذلك ولم يعد هناك اي قدر من الدهشة والاهتمام بالمكان لذلك الخروج من هذا النمط الروتيني اصبح مهم للغاية.

واشارت موريس ايضا الى ان التصوير الخارجي يجعلنا نرى وجهات نظر مختلفة في تخطيط المدن والشوارع والجهة الجديدة التي يدور فيها التصوير تحتاج لمخرج متمكن بالطبع وتكون عنصر محفز للمشاهد وتدخله في دوائر غير تقليدية لانه يرى صورة مختلفة تماما عن الذي اعتد عليه ويتم تقديم صورة العمل الدرامي في اطار جديد ومختلف تماما وذلك هام للغاية بالنسبة للناس لانه يخرجهم من الروتين الذي تدور فيه اغلب المسلسلات وهو السلوكيات والشوارع المصرية والتنظيم النمطي تجعل كل ذلك غير موجودا وتشعره انه سافر خارج مصر وهو يشاهد المسلسل.

وتابعت ايضا ان مسلسل مثل واحة الغروب الذي تم تصويره في واحة سيوة رمضان الماضي برغم انه تم التصوير داخل جزء من مصر الا انه كان ساحرا وكاننا نرى مكانا غير موجودا في بلادنا تماما وحمل صورة جمالية رائعة ومختلفة تماما فهو مكان يجذب الكثير من السياح الاجانب كل عام ولايجذبنا سابقا كمصريين وكذلك مسلسل الزئبق لكريم عبد العزيز رمضان الماضي تم تصوير جزء كبير منه في اليونان وكان مهما جدا لاننا اكتشفنا تخطيط ميادينها وشوارعها وللاسف نقوم احيانا بالمقارنة بين بلادنا وهذه البلاد وعدم وجود بياعين في اماكن معينة فوجدت ملامح قريبة من الشوارع في مصر لكن افضل منها بكثير وذلك يدخل في وعي المشاهد ويظل في ذاكرته.

واكدت ان جزء هام من نجاح الدراما التركية في العالم العربي انهم كانوا يتعمدوا تصوير اعمالهم الفنية في اجمل الاماكن لديهم مما دفعنا للانبهار بالعمل بسبب جمال هذه الاماكن عندهم.