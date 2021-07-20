تصوير الأغاني والكليبات في أماكن شخصية وعائلية.. ظاهرة جديدة غير مكلفة

أصبح كثير من المطربين يصورون أعمالهم الفنية الجديدة وحفلاتهم وكليباتهم داخل منازلهم الفترة الحالية ، وهي ظاهرة جديدة لم تكن موجودة منذ سنوات في الوسط الموسيقي بمصر والوطن العربي ، فطرح الفنان وائل كفوري مؤخرا كليبه الجديد البنت القوية وحقق به نجاحا.

وظهر الكليب بصورة عفوية جدا ، حيث تم تصويره في منزل وائل بلبنان وسط أصدقاؤه في شكل احتفالية أقامها فيه بدون وجود موديلز وذلك لم يعتاده الجمهور في اغنيات الصيف منذ سنين طويلة .

كما قرر الفنان عاصي الحلاني الاحتفال بألبومه الغنائي الجديد كل الفصول وطرح أغنياته الجديدة بتصوير ذلك في مزرعته بلبنان أيضا مؤخرا ، بمشاركة زوجته وأبناؤه وأصدقاؤه المقربين .

وقام نفس الشيء الفنان راغب علامة بتصوير أحدى اغنياته” اللي باعنا” بتوزيع موسيقي جديد أبناؤه خالد ولؤي وكذلك تصوير أغنية” اسمي حبيبك” بمشاركة أصدقاء أبناؤه على احدى الشواطئ في لبنان سابقا.

عمرو الشاذلي : أصبحت ظاهرة جديدة ومميزة في الكليبات الغنائية

يرى الملحن عمرو الشاذلي، أن تصوير الكليبات في منازل النجوم أصبح ظاهرة جديدة في السوق ، ومميزة وتلفت الأنظار بصورة كبيرة لهذه الأغنيات.

ولفت إلى أن وائل كفوري استطاع بكليبه الجديد البنت القوية تحقيق مشاهدات كبيرة جدا وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة في وقت قصير وذلك رقم قياسي .

وأكد الشاذلي، أن الكليبات اصبحت مختلفة عن الماضي ، ولها أفكار جديدة وأي مخرج يستطيع تقديم كليب حميمي للمطرب مع أسرته بشكل لطيف سيحظى بمشاهدة كبيرة في ساعات قليلة.

محمود خليل : تحتاج لمخرجين واعيين جدا حتى تصل مشاعر المطرب مع أسرته للمشاهد

بدوره، قال الموسيقي محمود خليل، إن هذه الكليبات يتم تصويرها بصورة عفوية وتلقائية جدا بين المطرب وأبنائه ، فمثلا يقوم عاصي الحلاني بتصوير حفلة له في منزله بلبنان ويفأجى بدخول ابنته ماريتا او ابنه الوليد عليه اثناء التصوير فيظهر معه في الكليب ، فيحدث ذلك ضجة على السوشيال ميديا .

وأوضح أن هذه العفوية يحبها الجمهور كثيرا بدرجة أكبر من تصوير الكليبات التقليدية المعروفة ، بظهور المطرب يغني لحبيبته فقط طيلة أحداث الكليب مثلما كان متعارف عليه سابقا ، أو تقديمه لأغنية مع بعض الموديليز يغني وهم يرقصون حوله أو ورائه، وذلك أيضا كان شكلا تقليديا يحاول كثير من المطربين تغييره في الفترة الحالية .

وأكد خليل، أن الكليبات الغنائية بصورتها الجديدة تحتاج لمخرجين واعيين لضرورة إظهار مشاعر المطرب مع أصدقائه أو أسرته في منزله بصورة مميزة ، حتى تصل هذه المشاعر للمشاهدين.

وليد منير : الكليبات لم تعد مكلفة ماديا للمطربين وتصويرها في المنازل يحدث حميمية مع الجمهور

ويرى الموسيقار وليد منير، أن الكليبات الغنائية للمطربين لم تعد مثل السنين الماضية مكلفة ماديا ، حيث يتم الاعتماد حاليا على تصوير الأغنية في منزل الفنان بطريقة لايريكس أي بوضع الكلمات على صوت المطرب فقط .

ويضيف هذه الكليبات والحفلات التي قام المطربين بتصويرها في منازلهم مثل وائل كفوري وعاصي الحلاني ، تحدث حالة حميمة بينهم وبين المتابعين بدرجة كبيرة عن الكليبات التقليدية .

ولفت إلى أن الأغنيات لم تعد مثل الماضي يجب تصويرها في اماكن كثيرة ومكلفة ماديا وإنتاجيا في ظل وباء كورونا ، فأصبح المطرب والنجم يكتفي بتصوير مشاهد مع عائلته واسرته ويظهرها للجمهور المحب له ويحقق بها مشاهدات كبيرة مثلما حدث مع عاصي ووائل كفوري مؤخرا .