تصويره في تنجيد للمزاح.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطوبة طفلين بعين شمس

وأضافت التحريات أن المذكور على سبيل المزاح مع أحد أصدقائه المدعوين، والاتفاق معه على زواج نجلته الصغرى، البالغة من العمر 11 عامًا، من نجله 12 عامًا عقب بلوغهم السن القانوني، صوروا مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح.

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفل خطوبة طفلين بمنطقة عين شمس، واتضح أن تصويره على سبيل المزاح.

ترجع التفاصيل، إلى تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف حقيقة مقطع فيديو تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذا عرضه ببعض القنوات الفضائية، يتضمن إقامة حفل خطوبة لطفلين بمنطقة مساكن عين شمس بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تناول في هذا الشأن.

وأوضحت التحريات أن حقيقة الواقعة تتمثل في إقامة أحد الأشخاص حفل تنجيد لكريمته ربة منزل، 23 عامًا لقرب زواجها.

وأضافت التحريات أن المذكور على سبيل المزاح مع أحد أصدقائه المدعوين، والاتفاق معه على زواج نجلته الصغرى، البالغة من العمر 11 عامًا، من نجله 12 عامًا عقب بلوغهم السن القانوني، صوروا مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح، لكن الصور والفيديو تم تداولهم على غير الحقيقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.