تصويت مبكر قبل أسبوع من بدء الانتخابات البرلمانية في تايلاند

امتدت طواير المواطنين التايلانديين لمسافات طوية اليوم الأحد للتصويت مبكرا في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو الجاري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأفادت لجنة الانتخابات بأن أكثر من مليوني تايلاندي سجلوا أنفسهم للتصويت المبكر، من إجمالي 52 مليون شخص من سن 18 عاما فأكثر يحق لهم التصويت في الانتخابات.

ومن الممكن أن تقلب الانتخابات الوضع الراهن المستمر منذ أكثر من 8 سنوات، إذ تخضع البلاد لإدارة حكومة محافظة مؤيدة للجيش يترأسها قائد الجيش السابق برايوت تشان أوتشا.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن شعبية برايوت (69 عاما) أقل كثيرا من أحزاب المعارضة.

واستولى برايوت على السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2014 وصار رئيسا للوزراء بعد انتخابات 2019 التي قال منتقدون إنه تم تزويرها لصالحه عندما كان رئيسا للمجلس العسكري، وهي تهمة نفتها الحكومة.

ويتصدر حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) المعارض الشعبوي، الذي فاز في خمس انتخابات عامة قبل عام 2019 وأطاح به برايوت في الانقلاب، معظم استطلاعات الرأي.

وتجرى الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب المؤلف من 500 مقعد.