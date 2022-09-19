تصنيف شنغهاي: شركاء الجامعة الفرنسية بمصر ضمن أفضل الجامعات العالمية

حصلت 28 جامعة فرنسية على تصنيفات ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، حسب تصنيف شنغهاي الذي يركز على تصنيف مؤسسات التعليم العالي الأكثر تقدمًا من حيث الأبحاث.

وتأتي رُبع هذه المؤسسات الفرنسية البالغ عددها 28، ضمن شركاء الجامعة الفرنسية في مصر، في التصنيفات العالمية الثلاثة، بما فيها تصنيف شنغهاي.

وفي هذا السياق قال البروفيسور دينيس داربي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE): إن التصنيفات الدولية تشهد على جودة البحث والتدريب الملائم لسوق العمل والحاجة إلى الابتكار.

واستكمل داربي، أن وجود جميع الجامعات الشريكة في قائمة التصنيفات العالمية بمثابة اعتراف دولي، يمنح خريجينا قيمة إضافية عند الانطلاق في مسيرتهم المهنية”، وذلك كجزء من الرؤية التي تتبناها الجامعة على المدى البعيد بأن تصبح مركزًا للتعليم الفرنسي في مصر والمنطقة.

ودخلت الجامعة الفرنسية في مصر في شراكة مع هذه المؤسسات الفرنسية لمنح طلابها الدبلومات الفرنسية المعترف بها في أوروبا والمعتمدة في مصر في غضون 3 سنوات فقط.

وتضم الجامعات الشريكة للجامعة الفرنسية في مصر Paris I Panthéon Sorbonne University و Sorbonne Nouvelle University وNantes University.

وكذلك Haute Alsace University و Grenoble Alpes University و INSA of Strasbourg.

وفي مجال الهندسة والذكاء الاصطناعي والعمارة جامعة Université Technologique Compiègne وهي عضو في تحالف Sorbonne University، واحتلت المرتبة الـ 43 في تصنيف شنغهاي لعام 2022.

وجامعتي Université de Haute Alsace و INSA Strasbourg وهي مؤسسات مرتبطة بـ University of Strasbourg، واحتلت المرتبة 101-150 في تصنيف شنغهاي لعام 2022.

وفي مجال الإدارة والسياحة والعلاقات الدولية جامعة Science Po Grenoble وهي عضو في University of Grenoble-Alpes، واحتلت المرتبة 101-150 في تصنيف شنغهاي لعام 2022.

وانضمت Nantes University إلى تصنيف شنغهاي لعام 2022 وحصلت على المرتبة 601-700 في تصنيف شنغهاي لعام 2022.

وأتت Université Paris 1 Panthéon Sorbonne في المرتبة 290 في تصنيف تصنيف كيو إس للجامعات العالمية وفي المرتبة 26 في الآداب والعلوم الإنسانية في مجال اللغات الأجنبية.

واحتلت Université Sorbonne Nouvelle المرتبة 170 في تصنيف تصنيف كيو إس للجامعات العالمية حسب المواد المُدرَّسة .

تأسست الجامعة الفرنسية في مصر في عام 2002 لتكون مركزًا للتعليم العالي الفرنسي في مصر، وهي مؤسسة للتعليم العالي تحت إشراف ثنائي من وزارتي التعليم العالي المصرية والفرنسية.

وتمنح الجامعة الفرنسية في مصر درجات علمية في علوم الهندسة وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والإدارة والعلوم الاجتماعية والهندسة المعمارية واللغات التطبيقية.

وتساهم الجامعة بكل تفاني في تعليم جيل جديد من طلاب العلم والمهنيين ذوي المهارات العالية.

وتعد الجامعة الفرنسية في مصر هي بوابة التعليم العالي الفرنسي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة.

وتوفر الجامعة الفرنسية في مصر تعليمًا ثنائي اللغة، باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وذلك في ظل بيئة تتحدث باللغة العربية.

وتركز الجامعة أيضًا على تطوير البحث الأكاديمي المعترف به دوليًا فيما يتعلق بالبيئات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، والتي تشكل جودة التدريس التي تقدمها الجامعة الفرنسية في مصر.