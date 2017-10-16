تصنيف الفيفا يحدد ملامح قرعة المونديال الروسي

وكالاتأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ترتيبه الشهري للمنتخبات، اليوم الإثنين، والذي سيتحدد بناء عليه، تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم "روسيا 2018"، التى ستقام فى الأول من ديسمبر المقبل، فى العاصمة الروسية موسكو.ويتواجد منتخب فرنسا، في المستوى الأول، عند سحب القرعة، بعدما قفز إلى المركز ال



وكالات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ترتيبه الشهري للمنتخبات، اليوم الإثنين، والذي سيتحدد بناء عليه، تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم “روسيا 2018″، التى ستقام فى الأول من ديسمبر المقبل، فى العاصمة الروسية موسكو.

ويتواجد منتخب فرنسا، في المستوى الأول، عند سحب القرعة، بعدما قفز إلى المركز السابع في التصنيف”، بعدما كان ثامنًا في الترتيب الماضي لشهر سبتمبر، والمنتخبات السبعة الأولى في التصنيف، هي ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا، وهي من ضمن 23 منتخبا ضمنوا بالفعل التأهل لنهائيات روسيا.

وقال “فيفا”، إن 32 منتخبا سيتم توزيعها على 4 أوعية، بحيث يتم اختيار أفضل 7 منتخبات في التصنيف العالمي، إلى جوار روسيا المستضيفة في الوعاء رقم 1، ثم توضع أفضل ثمانية منتخبات تالية في التصنيف العالمي في الوعاء رقم 2، وسيتم اختيار فريق من كل وعاء لتشكيل المجموعة في الدور الأول، وأوضح “فيفا”، أن القيد الجغرافي الوحيد هو ألا تتضمن أي مجموعة فريقين من نفس القارة باستثناء قارة أوروبا، وستكون إسبانيا في الوعاء الثاني، وسينضم إليها منتخبات إنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروجواي.

وضمن المنتخب المصري، تواجده في التصنيف الثالث، بعد احتلال المركز الـ 30 عالميًا، والثاني أفريقيًا، خلف نظيره التونسي، وتنضم بيرو وسويسرا وإيطاليا، إلى التصنيف الثاني، حال اجتياز مواجهات الملحق في نوفمبر/تشرين ثان المقبل، ودخلت بيرو، التي ستواجه نيوزيلندا، في محاولة لإنهاء غياب دام 36 عاما عن كأس العالم، قائمة العشرة الأوائل في التصنيف لأول مرة.