«تصنيع أطعمة وألبان فاسدة ومستشفى مخالف».. منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثات المواطنين

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتلقّي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين، وسرعة فحصها والاستجابة لها؛ لتعزيز جسور الثقة بين المواطنين وحكومتهم.

أكدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنها قامت بتلقّي ورصد وفحص ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، وحلّها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المختصة، ولا سيما تلك التي تطلبت سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم.

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتلقّي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين، وسرعة فحصها والاستجابة لها؛ لتعزيز جسور الثقة بين المواطنين وحكومتهم.

واستعرض بعض الشكاوى التي تلقّتها المنظومة، ومنها شكوي جماعية من بعض سكان أحد العقارات السكنية الكائنة بشارع مصر والسودان بمحافظة القاهرة، تضرروا فيها من وجود منشأة صحية “مستشفى” تمارس أنشطة ضارة داخل العقار، بما يعرّض السكان؛ البالغ عددهم قرابة 32 أسرة لمخاطر جمّة.

وذلك خاصة أنه تم استغلال مدخل العقار وفتح غرفة كبيرة تضم ثلاث أسر للمرضي، علاوة عن وجود أسطوانات “أكسجين” طبي بالمنشأة دون توفير معايير الأمن والسلامة، وإلقاء النفايات الطبية في مناور العقار، وإجراء أعمال إنشائية غير مرخصة بما يهدد سلامة المبنى والسكان، وطالبوا بسرعة فحص شكواهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن موضوع الشكوى، وتم إغلاق المنشأة لمخالفتها شروط الترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقّت شكوى أخرى من مواطن تفيد بقيام مطعم أسفل العقار القاطن به في حي العرب بمحافظة بورسعيد، بوضع إشغالات خشبية ومُعدات بحرَم الطريق بما يعوق المارة، علاوة على إلقاء مخلفات المواد المستخدمة في تصنيع الأطعمة المبيعة في الطريق، بما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

ونوه بأنه بالتوجيه لمحافظة بورسعيد، قامت إدارة البيئة بشن حملة لرفع الإشغالات الموضحة بالشكوى وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة بالشارع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع المخالفات الغذائية، ذكر مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تلقّت شكوى مواطن تفيد بوجود مصنع منتجات ألبان فاسدة وغير قابلة للاستخدام الآدمي بمدينة العامرية في محافظة الإسكندرية محل إقامته، بما يشكل مخاطر على صحة المستهلكين.

وتم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأُجريت معاينتان للمصنع محل الشكوى، وتبيَّن من المعاينة الأولى تدنّي مستوي النظافة بالمصنع، كما تم سحب عينات من المنتجات المصنعة من الألبان وإرسالها للمعامل للتحليل، وإيقاف خط الإنتاج لحين تلافي الملاحظات التي تضمنت سوء التخزين وتدنّي مستوى النظافة.

وتم منح صاحب النشاط مهلة مدتها أسبوع واحد فقط لتلافي تلك الملاحظات خلال فترة إيقاف التشغيل، وتم إجراء المعاينة الثانية؛ وتبيّن خلالها عدم الجدية في استكمال الإجراءات، واستمرار تدنّي مستوى النظافة بالمصنع، كما عُثر بالمصنع على حشرات مما يؤثر على سلامة المنتج، وتم تحرير محضر جنح بقسم شرطة العامرية أول بالواقعة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه وفي هذا السياق، سجل مواطن آخر شكواه بشأن وجود أطعمة “طحينة” ولحوم فاسدة منتهية الصلاحية في أحد المصانع المتواجدة بإحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، موضحًا أنه يتم تغيير الغلاف الملصق على المنتج بعد تعديل بيانات الإنتاج، مطالبًا بفحص شكواه.

وبإحالة الشكوى إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت بعدم وجود منتجات لحوم بالمصنع محل الشكوى، ولكن تم العثور خلال المعاينة على “برميل” يحتوي على “طحينة” مُصنعة مُعدّة للتعبئة، ومن الفحص المبدئي للمنتج تلاحظ عدم نظافته وعُثر به على حشرات نافقة، وعليه تم سحب عينات للوقوف على مدى صلاحيته.

وأسفرت نتائج تحليل العينات أن المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح بقسم شرطة المنيا، وتم إعدام ما يحتويه البرميل من مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقّت شكوى من مواطن مقيم بمحافظة الجيزة، تفيد بعثوره على حشرة نافقة برغيف خبز قام بصرفه من أحد المخابز المتواجدة في أحد أحياء محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم الفحص وتحرير تقرير مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخبز.

من جانب آخر نوه مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بأنه تم تحرير محاضر “جنح” لمخالفي الأسعار القانونية للسلع بالجيزة والشرقية، في ضوء تلقّي المنظومة شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام أحد بدّالي التموين بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة بمخالفة سعر صرف أحد السلع التموينية “زجاجات الزيت”، حيث يطرحه لحاملي البطاقات التموينية ضمن حصصهم بسعر (18) جنيهًا للزجاجة، رغم أن السعر المقرر له (17) جنيهًا فقط، بما يعد تلاعبًا واضحًا في مخصصات الدعم المقدَّمة للمواطنين.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بتلقّي المنظومة شكوى مواطن تضرر فيها من بناء أحد جيرانه بإحدى القرى بمركز أبشواي في محافظة الفيوم، سلمًا خارجيًّا أمام منزله بما يعد تعديًا على حرَم الشارع وتسبَّب في تضييقه.

وأوضح أنه سبق صدور قرار إزالة للدرج المخالف بالكامل ولم يُنفذ، مشيرًا إلى أنه بالتوجيه إلى محافظة الفيوم، أفادت بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن الدرج محل الشكوى.

فيما سجل مواطن آخر شكوى تفيد بتواجد عدد من وِرش “سمكرة” السيارات بأحد الشوارع القريبة من ميدان السواح بمحافظة القاهرة، تبدأ مواعيد عملها من العاشرة صباحًا حتى الثانية فجرًا بصفة يومية.

ونظرًا لما يصدر عنها من ضوضاء بالغة، شعر السكان بالمنطقة المحيطة بحالة من الإزعاج الشديد حال دون نيلهم أي قسط من الراحة داخل منازلهم، وتلك الوِرش نتج عنها إشغالات للطريق بمحيط تواجدها بما يعوق المارة.

وقال إنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، تم شن حملة مسائية موسعة على المنطقة محل الشكوى حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بمحيط تلك الورش ووضعها بمخزن حي الأميرية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وهو ما أكده مقدم الشكوى من خلال تعليق قام بتسجيله على البوابة الإلكترونية للمنظومة معربًا عن شكره على سرعة اتخاذ الإجراءات وإزالة أسباب شكواه.

وتلقّت المنظومة شكوى من مواطن تضرَّر فيها من وجود لوحة إعلانية بمدخل العقار المقيم فيه بحي العجوزة بمحافظة الجيزة دون أن يحصل صاحبها على موافقة كتابية من الملاك أو السكان، موضحًا أنه طالب صاحب اللوحة عدة مرات بإزالتها دون استجابة، وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، تم رفع وإزالة اللوحة الإعلانية محل الشكوى.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه تمّت إزالة حواجز حديدية لتخصيص أماكن انتظار السيارات بالتنسيق مع محافظة المنوفية، بعدما تلقّت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرَّر فيها من وجود حواجز حديدية أمام مقرين لنقابتين فرعيتين بأحد شوارع مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية؛ للحيلولة دون انتظار السيارات أمام تلك المقارّ وتخصيصها فقط لأعضاء هاتين النقابتين، فضلًا عن إزالة الإشغالات الموجودة أمام مقار النقابتين الفرعيتين محل الشكوى وإزالة أسبابها.

وتمت أيضًا إزالة حواجز حديدية أمام المنازل المتواجدة بطول أحد شوارع منطقة العباسية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، عقب تسجيل مواطنة شكوى بشأن قيام البعض بوضع حواجز لمنع انتظار السيارات لغير سكان تلك المنازل بما تسبب في تعطيل حركة السير بالشارع.

كما تم غلق المحالّ التجارية المخالفة لقرارات رئيس الوزراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت المحافظة استمرار تلك الحملات لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى مرة أخرى.

من جانب آخر أفاد الدكتور طارق الرفاعي بتلقّي المنظومة شكاوى من بعض أهالي إحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، يتضررون فيها من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة و”السرفيس” بالوقوف داخل الموقف الرسمي المخصص لهم من المجلس المحلي داخل القرية، حيث قام السائقون بنقل الموقف إلى مدخل القرية بصورة غير رسمية، بما يُبعد المسافة على أهالي القرية لاستقلالها، بما فيهم كبار السن والسيدات والطلاب.

وطالب الأهالي بتطبيق قرارات نقل تلك السيارات داخل الموقف الرسمي المخصص لهم، وبالتنسيق مع محافظة الشرقية، تمت المعاينة للموقع محل الشكوى، ونقل موقف السيارات للمكان الرسمي المخصص له سلفًا لقرب موقعه من منازل أهل القرية، لخدمة الصالح العام، وسجل أحد مقدمي تلك الشكاوى شكره على اتخاذ ذلك الإجراء.