تصميم منتجات التأمين الزراعي القائم على المؤشر بالاستفادة من صور الأقمار الصناعية للطقس

يعتبر التأمين الزراعى القائم على المؤشر من خصائصه الرئيسية ( Main features ) أنه يعتمد على قيمة المؤشر وليس على الخسائر القابلة للقياس.

وينقسم إلى نوعين من المؤشرات مباشرة وغير مباشرة، والتأمين القائم على مؤشر العائد (Area yield index insurance): يكون المؤشر المباشر له هو متوسط ​​مساحة المحصول أونفوق الماشية أو الدخل، والتأمين القائم على المؤشر غير المباشر (Indirect index insurance) ويعتمد على أنواع أخرى من البيانات الأساسية، مثل مؤشرات نزول الأمطار أو درجات الحرارة أو النباتات وتكون هذه البيانات من محطات الطقس أو صور الأقمار الصناعية المرتبطة بالخسائر التي يتحملها المزارعون على الأرض.

شروط التأمين الزراعي القائم على المؤشر

وأوضحت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين أن هناك شرطان أساسيان هامان يخصان التأمين الزراعى القائم على المؤشر هما المخاطر الأساسية (Basis risk ) ويعد تقليل المخاطر الأساسية هو المفتاح لخلق منتج بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، حيث تسمح التحسينات في تصميم المنتج بتقليل تأثير كل عنصر من مكونات المخاطر الأساسية.

أما التأمين القائم على مؤشر العائد (مؤشر مباشر) ففى التأمين التقليدي القائم على التعويض، يكون العائد المؤمن عليه هو عائد المشترك.

وفي تأمين مؤشر العائد، يتم أخذ عائد مرجعي وفقا لكل منطقة (يمكن أن يتراوح حجم المنطقة من قرية إلىمنطقة كاملة– محافظة او ولاية)، حيث يسمح هذا النوع من المؤشرات ببناء سياسات متعددة المخاطر، ويغطي جميع أنواع الكوارث التي يمكن انتؤدي لفقدان الغلة في منطقة محددة.

وتتمثل مزاياه في عدم وجود المخاطر الأساسية الزمنية والخسارة المحددة، ولكن قد تكون المخاطر المكانية أهم، اعتمادًا على حجم وتجانس المنطقة التي تم تحديد العائد المرجعي لها، وكما أنه سهل الفهم بالنسبة للمزارعين، لأنه ليس بعيدًا عن التأمين التقليدي، وتتمثل عيوبه في أنه من المكلف التحقق من البيانات التاريخية التي تقدمها الحكومة المحلية حيث يصعب العثور عليها في كثير من الاحيان.. وقد يستغرق العائد أيضًا بعض الوقت لتحديده لأنه يعتمد على توفر بيانات العائد بعد فترة الحصاد.

خصائص التأمين الزراعي القائم على المؤشر

تتمثل الخصائص الرئيسية فى التأمين الزراعى القائم على المؤشر أو الطقس في أن التعويض لا يتم تحديده من خلال الخسارة الفعلية للعائد على المستوى الفردي لكل مزارع ولكن من خلال حالة الطقس المرتبط بدورة حياة المحصول المؤمن عليه، حيث يتأثر العائد بالتغيرات في مؤشر مرتبط بغلة المحاصيل، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو رطوبة التربة أو عدد العواصف في السنة أو سرعة الرياح.

وهناك العديد من القيود المفروضة على التأمين القائم على الطقس فلاتزال تكاليف البحوث مرتفعة، بسبب الحاجة إلى جمع وتحليل كمية كبيرة من البيانات المناخية، حيث تتطلب هذه العملية عمل مكثف وتكلفة خبرة باهظة، ويستلزم إجراء دراسات حول العلاقة بين المؤشر ودورة حياة المحصول من أجل تقليل المخاطر الزمنية ومخاطر الخسارة المحددة، وعلاوة على ذلك ، يجب بناء محطات أرصاد جوية إضافية لتحسين دقة المؤشر، ويستغرق بناءها وقتًا ومالًا.

التأمين القائم على مؤشر الأقمار الصناعية

تم تطوير منتجات التأمين المؤسسة فى التأمين الزراعى القائم على المؤشر على نموذج المؤشر القائم على الطقس، باستخدام صور الأقمار الصناعية بدلاً من البيانات التي تجمعها محطات الطقس، وعلى عكس مصادر المعلومات الأخرى، تقدم صور الأقمار الصناعية بيانات دقيقة.

ويتم بناء المؤشرات وربطها مع دورة حياة المحصول من خلال تلك الصور، تماماً مثل المؤشرات القائمة على الطقس، فإن المؤشرات القائمة على الأقمار الصناعية تحتاج لإجراء دراسات دقيقة عن الصلة بين مؤشر العائد المتوقع والعائد الفعلي. ويعد إعداد هذه النماذج مكلف.

أما التأمين المتوسط (تأمين العقود الجماعية) فيعالج هذا النوع من التأمين التحديان الرئيسيان اللذان يواجهان التأمين الزراعي متناهي الصغر القائم على المؤشر، حيث يوفر تغطية لمحفظة عملاء أو تغطية جماعية لمجموعة من المزارعين مثل (اتحادات المزارعين، مقدمي الخدمات المالية، موردي المدخلات، الحكومات المحلية، المنظمات غير الحكومية).. ويتجنب هذا النوع من التأمين بعض المخاطر التي تواجه التأمين متناهي الصغر.

ويتم تقليل المخاطر الأساسية حيث تغطي الوثائق محفظة أكبر من خلال مؤشر واحد مكتتب على المستوى الإجمالي.. ثم تكون المحافظ أكثر توزيعاً من الناحية الجغرافية ومن حيث المحاصيل المغطاة.

وتم تصنيف الصدمات التي قد يواجها التأمين الزراعي من خلال هذا النوع وتقسيمهم إلى صدمات فردية (Idiosyncratic shocks): تؤثر على عدد قليل من المزارعين، وصدمات جماعية (Systemic shocks):تؤثر على عدد كبير من المزارعين.

مزايا التأمين الزراعي القائم على المؤشر

وبالنسبة لمزايا التأمين الزراعى القائم على المؤشر فهى سهولة التوزيع وارتفاع الكفاءة من حيث التكلفة، وزيادة الثقة في منتجات التأمين بين أعضاء المجموعة بمجرد إقتناع المجموعة. (يوفر التكاليف الإدارية مقارنة بنظام التأمين الفردي)، وعيوبـه هو الاعتماد على المجموعة بشكل كامل لترويج المنتج حيث قد تفشل المجموعات التي تفتقر إلى الثقة بين الأعضاء.

ولفهم العميل لقيمة المنتج بالنسبة إلى التأمين الزراعي القائم على المؤشر حيث يحتاج المزارعون للتصديق على المنتجات للحفاظ على خططهم على المدى الطويل، وبالتالي من المهم أن يدرك المزارعون قيمة تلك المنتجات، حيث يتضمن مفهوم “القيمة” نطاق التغطية والقدرة على تحمل التكاليف، ومزايا إضافية (إلى أي مدى يوفر التأمين مزايا إضافية تجعل المزارعين في وضع أفضل).

ووفقا للنشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين فإن نطاق التغطية عند تحليل المنتج من منظور القيمة، فإنه من المهم إلقاء نظرة على نطاق التغطية. فكلما كان نطاق المنتج أكثر شمولاً، كلما زادت القيمة التي يمنحها المنتج للمزارع. ويشمل نطاق تغطية المنتج أربع عناصر هى الأخطار المغطاة، ومبلغ التأمين ومستوى الاحتفاظ بالخطر ومستوى التجميع، ويعد العنصر الأول،الذي يحدد القيمة للمزارع، هو قيمة الأخطار المغطاة.

ويحدد مدى جودة حماية المنتج للمزارعين من المصاعب المالية الناتجة عن حدث أو أحداث مختلفة تؤثر على المحاصيل، والعنصر الثاني، هو مبلغ التأمين. حيث يعد عنصر مهم في نطاق التغطية لأنه سيحدد مستوى التعويض المدفوع للمزارعين.

والعنصر الثالث، هو مستوى الإحتفاظ بالخطر، هو المبلغ الذي يتحمله المزارع ويمكن أن يكون من خلال المدخرات أو الائتمان، أو مشاركة المخاطر مع الأصدقاء والعائلة ويكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للصدمات البسيطة والمتكررة، والعنصر الرابع، هو مستوى التجميع، حيث يؤثر على نطاق المنتج سواء كان المنتج تأمينً متناهي الصغر أو تأمينً متوسطً/ عقود جماعية، لأنه يؤثر على الأحداث المغطاة والمدفوعات المستلمة.

القدرة على تحمل التكاليف

بالنسبة للمنتج الزراعي، فيمكن تقييم القدرة على تحمل التكاليف من خلال مقارنة تكلفة التأمين مع المصاريف الأخرى التي يتحملها المزارع في بداية دورة المحصول، والعائد المالي المتوقع للمحصول، وتكاليف بدائل إدارة الخطر السابقة واللاحقة التي يمكن للمزارع الوصول إليها، وتتلقى معظم منتجات التأمين الزراعي إعانات، وقد تستهدف الإعانات الإضافية المزارعين الذين حددتهم الحكومة على أنهم غير قادرين.. وبصرف النظر عن الإعانات، تلعب شركات التأمين وإعادة التأمين أيضًا دورًا هاماً في تسعير الخطر.

ويعتمد معدل الأقساط على موثوقية عوامل البيانات التاريخية والبنية التحتية وتأثيرات تغير المناخ والهوامش، أي تحسينات في هذه العوامل يجب أن تقلل من سعر المنتج، وبالتالي تحسين قدرة المزارعين على تحمل تكاليف المنتج. وفي بعض الأحيان يزداد الوضع تعقيدًا بربط المنتج إلزامياً مع الائتمان الزراعي.

وأخيرًا، يجب الأخذ في الاعتبار الخصائص غير التأمينية من أجل تقييم قيمة المنتج للتغطية التأمينية.. حيث يتيح التأمين للمزارعين الحفاظ على إنتاجيتهم على الرغم من المحصول السيئ من خلال تقديم الدعم لموسم الحصاد التالي والاحتفاظ بأصول المزرعة.. ويؤثر التأمين على استدامة المزرعة ومجتمع المزارعين.

كما تمنح منتجات التأمين الزراعي فوائد غير مباشرة للمزارعين مما يزيد من قيمة العميل، وتشمل الفوائد غير المباشرة زيادة فرص الحصول على ائتمان وانخفاض أسعار الفائدة والحصول على مبالغ ائتمانية أعلى، ومعلومات متعلقة بالطقس وتقنيات تخفيف الخطر والتدريب الفني الزراعي والخصومات، وإن السماح للمزارعين بزيادة استثماراتهم في أنشطتهم الزراعية يمكّنهم من القيام بمشاريع أكثر خطورة وتعظيم الأرباح.