تصل لـ39 على القاهرة.. ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى في الإسكندرية 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ورطب ليلا على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، فيما تنشط حركة الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 الى 2 متر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وتصل المحسوسة 39 درجة، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 35 للصغرى، 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، المحسوسة 35 درجة، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 36 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 38 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 37 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في مدن الصعيد على بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى قنا 40 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 26 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 41 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 25 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن: