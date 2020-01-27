تصل لـ30 ألف جنيه.. زيادات جديدة في أسعار الميكروباص خلال يناير 2020 (صور)

قفزت أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الثالثة إلى 830 ألف جنيه، بدلًا من 800 ألف سابقًا

تتبعت بوابة «المال» حركة أسعار الميكروباص من مختلف العلامات التجارية بالسوق المحلية، التى شهدت ارتفاعات لبعض الماركات ومنها «تويوتا، وكينج لونج»، بقيمة تتراوح بين 1 و30 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى، وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

30 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار ميكروباص تويوتا هايس

أقرت مجموعة تويوتا إيجيبت– وكيل العلامة التجارية تويوتا فى مصر، زيادات سعرية على الميكروباص تويوتا هايس ذات الشكل الجديد الفئة الثالثة بقيمة بلغت 30 ألف جنيه، لتصل إلى 830 ألفًا خلال يناير، بدلًا من 800 ألف سابقًا.

في المقابل، أبقت على أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الأولى، عند مستوى 700 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 760 ألف جنيه.

كما رفعت مجموعة تويوتا أسعار ميكروباص تويوتا هايس ذات الشكل القديم فئة السقف العالى بقيمة 15 ألف جنيه، لتصل إلى 690 ألف، مقابل 675 ألفًا سابقًا.

فيما استقرت على أسعار ميكروباص تويوتا ذات الشكل الجديد فئة «السقف المنخفض»، عند مستوى 470 ألف جنيه خلال الشهر الحالى. ميكروباص تويوتا

3 آلاف جنيه زيادة في أسعار ميكروباص كينج لونج

رفعت مجموعة الحبيب للتجارة، وكلاء كينج لونج وبايك، أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «البنزين» موديل 2020 بقيمة تتراوح بين 1 و3 آلاف جنيه خلال يناير.

وصعدت أسعار ميكروباص كينج لونج فئة “بنزين” إلى 208 ألف جنيه، بدلًا من 207 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «بنزين- مكيف» إلى 228 ألف جنيه، مقارنة بنحو 225 ألفًا. ميكروباص كينج لونج

أسعار ميكروباص جولدن دراجون

أبقت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى»، وكيل العلامة التجارية جاك وجولدن دراجون، على أسعار الميكروباص جولدن دراجون فئة «البنزين»، عند مستوى 225 ألف جنيه خلال يناير.

وحددت ميكروباص جولدن دراجون فئة «بنزين- مكيف»، بسعر يصل إلى 241 ألف جنيه.

واستقرت أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة «الديزل» عند مستوى 255 ألف، وسعرت جولدن دراجون فئة «ديزل – مكيف» بنحو 270 ألفًا. ميكروباص جولدن دراجون

235 ألف جنيه سعر ميكروباص جنبي H1

أبقت شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة التجارية جنبي، على أسعار ميكروباص جنبي «H1» فئة البنزين بقيمة 235 ألف جنيه خلال الشهر الحالى. ميكروباص جنبي

«IFG جروب» تسعر ميكروباص فيكتوري «V1» بـ158 ألف جنيه