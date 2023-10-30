تصل لـ3 ساعات.. بيان عاجل في «مجلس النواب» بشأن زيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية

تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ، بشأن زيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين و ثلاثة فى بعض المناطق دون مراعاة للمواطنين.

وقال داود في بيانه: “فوجئ المصريون خلال الأيام الماضية رغم التحسن المناخى الملحوظ بانخفاض درجات الحرارة نسبيا عن معدلاتها المرتفعة سابقا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين وثلاثة فى بعض المناطق دون مراعاة لمشاعر المصريين ودون مراعاة لطبيعة كل جغرافيا من قرية أو مدينة”.

وانتقد عضو مجلس النواب عدم إعلان الحكومة خطة واضحة أو جدول زمني و لا حتى تبرير رغم انخفاض درجات الحرارة مما يزيد من غضب المصريين مما حدا به للتقدم بالبيان العاجل لمناقشته بجلسة اليوم.

يشار إلى أن إعلان المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذى شهدته نفس الفترة من العام السابق.