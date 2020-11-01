تصل لـ25 ألف جنيه.. قائمة أسعار «الأوفر برايس» في سوق السيارات (فيديو)

تشهد سوق السيارات زيادات سعرية متتالية من جانب والموزعين والتجار على السعر الرسمي “الأوفر برايس” مقابل التسليم الفوري للمستهلكين دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

وبحسب رصد أجرتة “المال” على تطور أسعار السيارات داخل السوق المحلية، فإن الزيادات السعرية تراوحت بين 2 و25 ألف جنيه فى المركبة الواحدة خلال الفترة الحالية.

من جهته، أرجع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة التجار، الزيادات السعرية المتتالية على أغلب السيارات المطروحة فى السوق المحلية إلى قلة المعروض وانخفاض الكميات الموردة من جانب الوكلاء.

وأضاف زيتون أن الكميات المطروحة من مختلف العلامات التجارية لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي؛ الأمر الذى ينعكس بالسلب على اتساع ظاهرة “الأوفر برايس” داخل سوق السيارات.

ويوضح الفيديو التالي؛ قائمة أسعار السيارات والزيادات التى تقرها الموزعين والتجار على القوائم الرسمية الصادرة عن الوكلاء: