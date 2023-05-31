تصل لـ2000 درهم.. أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد

أعلنت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنظيم والتظاهرات «كازا إيفنت»، أسعار تذاكر مباراة الوداد المغربي والأهلي، المقرر إقامتها في المغرب في يونيو المقبل.

ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي يوم 4 من يونيو المقبل، في مباراة الذهاب بالقاهرة، على أن تجرى مباراة الإياب في 11 من الشهر ذاته بمركب محمد الخامس.

وحددت الشركة مبلغ 50 درهمًا أي ما يقرب من 150 جنيها مصريًا سعر تذكرة المدرجات المكشوفة، و200 درهم للمنصة المغطاة و2000 درهم للمنصة العليا.

في سياق متصل، اتفق

الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة في التاسعة مساء الأحد المقبل.

واتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.