تصل لـ100 ألف جنيه.. جهاز العاشر من رمضان يطرح 234 مقبرة لـ«المسلمين»

تبلغ مساحتها 40م2 ومخصصة لسكان "العبور والشروق والعاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان فتح باب الحجز لعدد 234 مقبرة جاهزة “مسلمين” بمساحة 40م2 تقريبا للمقبرة، لقاطني مدن “العبور – الشروق – العاشر من رمضان” بنظام حق الانتفاع.

وأضاف جهاز المدينة: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط من جهاز مدينة العاشر من رمضان نظير سداد مبلغ 299 جنيها للكراسة.

وأشار إلى أنه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح بدءا من الغد 1 مارس وحتى 29 مارس بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وحول طرق السداد، أوضح الاعلان الذي قام بنشره جهاز العاشر من رمضان، أن قيمة مقابل الانتفاع للمقبرة تبلغ 88700 ثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة جنيه لا غير.

وأضاف: يتم سداد مبلغ 30000 ثلاثون ألف جنيه “دفعة حجز” وذلك مع استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي القيمة قبل الاستلام.

كما حدد الجهاز مبلغ 5000 خمسة ألاف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

وحدد الجهاز عددا من الشروط للراغبين في التقدم منها:

يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا “مواطن مصري الجنسية” وليس شخصا معنويا “شركة أو مؤسسة” ومن قاطني مدن “العبور – الشروق – العاشر من رمضان”.

ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ” مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرتة “الزوج – الزوجة – الأولاد القصر” التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وأكد أن عملية التخصيص ستتم بنظام القرعة اليدوية للذين تنطيق عليهم الشروط، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.