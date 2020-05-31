تصل إلى 90 ألفا بالليلة.. عضو برلماني : أسعار إقامة مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة خرافية

موضحا أنها قوة كبيرة تصل لـ1000 مستشفى بطاقة 40 ألف سرير ستحتاجها الوزارة في الفترة المقبلة

قال الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب إنه يجب على وزارة الصحة عقد بروتوكول تعاون مع المستشفيات الخاصة لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا، موضحا أنها قوة كبيرة تصل لـ1000 مستشفى بطاقة 40 ألف سرير ستحتاجها الوزارة في الفترة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث، أن المستشفيات الخاصة بدأت في علاج مرضى كورونا لكن بأسعار باهظة الثمن، موضحا أنه يجب على إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة الاجتماع مع غرفة مقدمي الرعاية الطبية لتوفير الخدمة بأسعار اقتصادية.

وأكد عضو النواب أن سعر الإقامة بالمستشفيات الخاصة يصل لليلة الواحدة لمريض الكورونا إلى 90 ألف جنيه، مطالبا أن يتم تحديد سعر اقتصادي لا يزيد عن 4 آلاف جنيه لليلة الواحدة، حيث إن الأسعار الحالية لا يتحملها إلا الأغنياء.

وأكد أن لجنة الصحة بالبرلمان ستتابع ذلك الملف، مضيفا: لازم أعمل برتوكول وبأسعار اقتصادية لا ترهق المرضى والأسعار المعلنة خرافية، ولا يمكن تقبلها، ولابد من وقفة حازمة مع تلك المستشفيات، والمفروض نأخد جزءا من تلك المستشفيات وقت الأزمة قد تصل إلى 10% من الممكن، وبسعر ميخسرش مقدم الخدمة.