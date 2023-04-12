تصل إلى 70%.. «جوميا» تطلق حملة تخفيضات بمناسبة عيد الفطر

أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية عن انطلاق حملتها الجديدة بمناسبة اقتراب موعد عيد الفطر المبارك من خلال تخفيضات وخصومات كبيرة تصل إلى 70% وتبدأ العروض من يوم 10 أبريل حتى 30 أبريل الحالي.

وتأتي الحملة الجديدة إيمانا من جوميا بدورها تجاه عملائها في مصر من خلال توفير مجموعة من المنتجات والسلع بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع وتشمل التخفيضات الكثير من الفئات مثل العطور والأزياء والإلكترونيات والملابس والأجهزة المنزلية.

وأوضحت جوميا أن التخفيضات تصل إلى 70% في فئات الأزياء “لبس العيد” لعلامات تجارية مثل: Adidas, AEO, Defacto, Mothercare, Andora, Nike و50% في فئات منتجات الجمال والعطور مثل Nivea, L’oreal, Eva , Sensodyne, Garnier, Johnson & Johnson وغيرهم بينما تصل التخفيضات على فئات السلع الإستهلاكية والسوبر ماركت إلى 40% لعلامات تجارية مختلفة مثل: ليبتون، الضحى، أبو عوف، بسكو مصر وغيرهم وفي فئات الأجهزة الكهربائية خصومات تصل إلى 35% في عدد من العلامات التجارية الرائجة ومنها: Tornado, Fresh, Zanussi, Beko وغيرهم وتصل الخصومات في فئات الهواتف الذكية والإلكترونيات إلى 25% مثل: Samsung، Xiaomi، Realme، Oppo وغيرهم.

وتعقيبا على هذه الحملة، قال هشام الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر يسرنا أن نطلق حملة تخفيضات عيد الفطر المبارك والتي تأتي لتوفر لعملاء جوميا إمكانية اقتناء المنتجات والأجهزة بعروض حصرية وتخفيضات مميزة بالإضافة الى امكانية تقسيط المشتريات وذلك استكمالًا لتنفيذ استراتيجية الشركة فيما يخص خدمة عملائها من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتبناها المنصة مع العلامات التجارية الرائدة المحلية والعالمية بهدف طرح منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وتابع الجابري، تتيح جوميا خلال حملة التخفيضات بالشراكة مع عدد من البنوك والشركات أبرزها: بنك مصر، شركة فاليو، HSBC، بنك التجاري وفا، بنك أبو ظبي الأول مصر، بنك المشرق و بنك الاسكندرية.