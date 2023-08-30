تصل إلى 53 جنيهًا للعبوة.. زيادة جديدة في أسعار تونة دولفين بداية سبتمبر (مستند)

أعلنت شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن زيادة جديدة في أسعار تونة دولفين، بداية من 1 سبتمبر المقبل، ليبلغ سعر عبوة التونة وزن 200 جرام 53 جنيهاً.

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك تسابقا من الشركات على إعلان زيادات في أسعار السلع الغذائية بعد كشف العديد منهم عن رفع أسعار الألبان والجبن والإندومي والعصائر والتونة والسردين بالأسواق.

وحصلت «المال» على نسخة من الزيادات الجديدة في أسعار تونة دولفين ، والتى تتضمن زيادة سعر عبوة تونة دولفين قطعة واحدة 200 جرام لتسجل سعر 53 جنيها للعبوة الواحدة، في حين تسجل سعر الكرتونة نحو 2530 جنيها التي تحتوي على 48 عبوة.

وشهد سعر تونة دولفين العبوة وزن 150 جراما سهلة الفتح ارتفاع ليبلغ سعرها نحو 45 جنيهاً للعبوة، ويصل سعر الكرتونة الي نحو 2120 جنيها.

وارتفع سعر تونة دولفين قطعة واحدة حار وزن العبوة 200 جرام لتسجل نحو 2550 جنيها للكرتونة، وارتفعت أسعار تونة دولفين سهلة الفتح بالليمون 170 جراما لتسجل 51 جنيها.

كما شهدت أسعار سردين دولفين سهل الفتح وحار سهل الفتح 200 جرام ليسجل سعر الكرتونة الواحدة 1525 جنيها، وارتفعت أسعار تونة دولفين شرائح سهلة الفتح بجميع أنواعها لتسجل سعر الكرتونة الواحدة 2450 جنيها.

وزاد سعر الكرتونة دولفين قطع وزن 150 جراما للكرتونة التي تحتوي على 48 عبوة لتسجل 2120 جنيها، وزاد سعر الكرتونة التونة المفتتة لتسجل 1300 جنيه، والتي تضم عبوات وزن الواحدة 140 جراما.

وسجلت كرتونة دولفين سردين سخل الفتح وزن 125 جرامًا بسعر 1430 جنيها، دولفين سردين حار سهل الفتح وزن 125 جرامًا بسعر 1460 جنيها للكرتونة.

وطالب المنوفي الأجهزة الرقابية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، إضافة إلى أن أي تغيير في تسعيرة المواد الغذائية في منافذ البيع يجب أن يواجه من المواطن على الفور بإبلاغ وزارة التموين أو حماية المستهلك لحفظ حقوقه.

وطالب المنوفي في تصريحات صحفية المواطنين بعدم الشراء إلا للمتطلبات الضرورية وللإستهلاك اليومي وعدم القيام بالتسابق على الشراء او التخزين.