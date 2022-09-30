تصل إلى 50 ألف جنيه.. زيادات جديدة في أسعار السيارات بمبادرة الإحلال

كشف الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن ارتفاع أسعار بعض السيارات المشاركة في مشروع مبادرة الإحلال بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات؛ والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

50 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «BYD F3» بمباردة الإحلال

قفزت أسعار طرازات «BYD F3» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، بقيمة تتراوح بين 45 إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات، والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

أسعار طرازات BYD F3 في مبادرة إحلال السيارات

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 228 273 A/T 258 308 القيمة بألاف جنيه

مواصفات BYD F3 في مبادرة الإحلال

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وزودت سيارات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمان؛ من بينها «وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مكيف هواء – باور ستيرنيج – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مرايات جانبية كهربائية – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة – لوحة عدادات مضيئة LED – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – جنوط رياضية 15 بوصة – كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».

أسعار السيارات في مبادرة الإحلال

بحسب الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، استقرت أسعار السيارات الأخرى المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، وهي «نيسان صني وسنترا – هيونداي أكسنت RB وإلنترا HD – شيري تيجو 3 وأريزو 5».

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات: