تصل إلى 50 ألف جنيه.. زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري» بمبادرة الإحلال

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن الأسعار الجديدة لطرازات العلامة الصينية «شيري» والتى شهدت ارتفاعًا بقيمة تتراوح بين 33 إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات المشاركة بالمبادرة.

وتشارك «شيري» عبر طرازين في مبادرة إحلال السيارات القديمة المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

أسعار شيري تيجو 3 في مبادرة إحلال السيارات

قفزت أسعار سيارات شيري تيجو 3 المشاركة في مبادرة إحلال السيارات بقيمة بلغت 50 ألف جنيه خلال أكتوبر الحالي.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار طرازات شيري تيجو 3 في مشروع مبادرة الإحلال خلال الشهر الجاري:

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 321 371

وينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

أسعار شيري أريزو 5 في مبادرة إحلال السيارات

شهدت أسعار سيارات شيري أريزو 5 المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، زيادات تتراوح بين 33 إلى 38 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار سيارات «شيري أريزو 5» في مبادرة الإحلال خلال أكتوبر الحالي:

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 233 266 A/T 273 311 القيمة بالأف جنيه

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

تقدم سيارات شيري أريزو 5 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي” – طي المقاعد الخلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX ومدخلUSB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».