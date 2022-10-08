تصل إلى 5.30%..البنك الأهلي المصري يعلن عن رفع الفائدة على الشهادات الدولارية

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويا, و5.25% نصف سنويا . و5.20% ربع سنويا ، و5.15% شهريا وبحد ادنى 500 دولار ومضاعفتها

وأعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبيةالجديدة بالدولار الامريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من ٩ أكتوبر الجاري و يمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء

وارتفع العائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات لتصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد ادني 500دولار امريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادةأهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أومضاعفاتها بعوائد تصل إلي 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و 4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً