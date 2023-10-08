تصل إلى 44 ألف جنيه.. تخفيضات في أسعار ميكروباصات «كينج لونج» و«جولدن دراجون» بمبادرة الإحلال

تراجعت أسعار ميكروباصات «كينج لونج» و«جولدن دراجون» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، بقيمة تتراوح بين 30 إلى 44 ألف جنيه خلال أكتوبر الحالى، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للمبادرة.

قررت شركة «كينج لونج إيجيبت» لتجميع السيارات التجارية، تخفيض أسعار ميكروباصات «كينج لونج» المنتجة والموردة لصالح مبادرة إحلال المركبات بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار ميكروباصات «كينج لونج» لتتراوح بين 385 إلى 410 آلاف جنيه، بدلاً من 410 إلى 440 ألفا سابقًا.

أسعار ميكروباص كينج لونج في مبادرة الإحلال

الفئة السعر القديم السعر الجديد الأولى 415 385 الثانية “مكييف” 440 410 القيمة بالألف جنيه

خفضت شركة المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي»، أسعار ميكروباصات «جولدن دراجون» المشاركة في مبادرة الإحلال بقيمة تصل إلى 44 ألف جنيه.

وهبطت أسعار ميكروباصات «جولدن دراجون» لتتراوح بين 410 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 454 ألفا.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون في مبادرة الإحلال

الفئة السعر القديم السعر الجديد انجيكشن 454 410 القيمة بالألف جنيه

فى المقابل، استقرت أسعار ميكروباصات «فوتون، وزميكس» عند مستوياتها دون أية تغيير.

أبقت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الموزع الحصري للعلامة الصينية «فوتون» على أسعار مركبات النقل الجماعي ميكروباص فوتون C2 بقيمة بلغت 599 ألفًا و880 جنيهًا.

واستقرت الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» الوكيل المحلي لـ«زميكس»، على أسعار ميكروباص زميكس والتى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

وتقدم ميكروباص زميكس بأسعار تبدأ من 420 إلى 445 ألف جنيه.