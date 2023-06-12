تصل إلى 14.25%.. بنك البركة يرفع العائد على حسابات التوفير

رفع

حسابات التوفير في بنك البركة

العائد على حسابات التوفير بدوريات صرف عائد متغير ، طبقا لرصيد الحساب يصل إلى 14.25%، مع إمكانية الوصول إلى حساب العميل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام بطاقات الخصم المباشر.

وأضاف البنك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمكن متابعة حساب العميل وإجراء تحويل داخلي / خارجي إلى جانب معاملات مختلفة باستخدام خدمة الانترنت البنكي.

بنك البركة

ويتطلب بنك البركة نسخة من البطاقة الشخصية أو “جواز السفر لغير المصريين”، كما أنه يتم إرسال كشوف الحساب ربع سنويا.

وأفاد البنك أنه يتم احتساب معدل العائد على الحد الأدنى للرصيد خلال الشهر، بالإضافة إلى دوريات صرف عائد متنوعة تناسب احتياجات العميل، مؤكدا أنه متاح للأفراد فقط، وغير متاح إصدار دفتر شيكات.

