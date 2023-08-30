تصل إلى 14 جنيها للعبوة.. ارتفاع أسعار إندومي في الأسواق بداية من الجمعة

زيادة جديدة في أسعار إندومي بقيمة جنيه للعبوة الواحدة في السوق ـ لتتراوح الأسعار ما بين 6 إلى 14 جنيهاً وفقاً للنوع والحجم بحسب منشور حصلت “المال” عليه.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار إندومي بداية من بعد غد الجمعة 1 سبتمبر المقبل.

وتباع جميع النكهات الخاصة بالإندومي العادي بسعر 6 جنيهات للعبوة، فيما تباع الكرتونة بسعر 240 جنيها وتضم الكرتونة نحو 40 كيس إندومي.

وأضاف المنوفي لـ”المال” أن الزيادة الجديدة في أسعار منتج «أندومي» في أغلب أنواعها الموجودة في السوق، ليباع سعر الإندومي نوع الزيت بسعر 8 جنيهات، فيما يصل سعر الإندومي الجامبو الأكواب إلى 14 جنيهاً للعبوة الواحدة.

وطالب المنوفي الأجهزة الرقابية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، بالاضافة إلى أن أي تغيير في تسعيرة المواد الغذائية في منافذ البيع يجب أن يواجه من المواطن على الفور بإبلاغ وزارة التموين أو حماية المستهلك لحفظ حقوقه.

وطالب المنوفي في تصريحات صحفية المواطنين بعدم الشراء إلا للمتطلبات الضرورية وللاستهلاك اليومي وعدم القيام بالتسابق على الشراء أو التخزين.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة جهينه عن زيادة أسعار ألبان جهينه بما يتراوح ما بين 2.5 إلى 11 جنيها للعبوة بداية من 1 سبتمبر المقبل.