«تصل إلى نصف سعر السيارة» ... تكاليف صادمة لاستبدال بطاريات «الكهربائية»

كشف تقرير نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن تكلفة استبدال بطاريات السيارات الكهربائية يفوق نصف سعرها، اعتمادًا على بيانات الشركات المشغلة فى أستراليا.

ووفقًا للبيانات، فإن السيارة لكزس UX الكهربائية متعددة الاستخدامات معروضة الآن للبيع فى أستراليا، مقابل 82 الفًا و500 دولار، لكن استبدال بطاريتها سيكلف 43 ألفًا و476 دولارًا.

وتتمتع العلامة التجارية بضمان لمدة 10 سنوات على بطارياتها، وهو متوسط العمر الافتراضى للبطارية، ما يعنى أن العملاء يواجهون قرارًا صعبًا بعد مرور عقد على شراء السيارة الصديقة للبيئة.

ومع ذلك، يقول المصنعون إن السعر الحالى للبطاريات لن يدوم على المدى البعيد، إذ يُتوقع أن تنخفض الأسعار مع التركيز على تقنيات السيارات الكهربائية، فى ظل كونها اتجاهًا استهلاكيًا سائدًا فى الدول المختلفة.

وتوفر الطرازات الكهربائية الأقل رفاهية، مثل فورد رينجر ute، بدائل للبطاريات بسعر 12 ألف دولار، فى حين أن سيارات الهاتشباك الأرخص مثل هيونداى i30 تبيع البطاريات مقابل 6 آلاف دولار.

وأوضح التقرير أن السيارات الكهربائية تأتى بضمانات مختلفة، من ضمنها استبدال البطارية فى حالة انخفاض قدرتها إلى أقل من %70 خلال فترة الضمان أو بعد قطع مسافة 160 ألف كيلومتر.

وقالت شركة نيسان، التى تبيع طرازها Leaf بأسعار غير مبالغ فيها فى أستراليا منذ عام 2012 إن الغالبية العظمى من العملاء لا تزال تستخدم البطارية الأصلية.

وتأتى السيارة بضمان 5 سنوات، فى حين أن طرازها الأحدث يتمتع بضمان لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر.

ويتكلف إحلال البطارية حوالى 10 آلاف دولار، إضافة إلى تكلفة المصنعية.

وقال متحدث باسم نيسان: « إنه من الصعب تقدير تكلفة البطارية البديلة بعد فترة الضمان مع استمرار تراجعها بمرور الوقت».

وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لموقع البطارية فى أرضية أو هيكل السيارة، فإن أى صدمة أو ضرر يحدث للبطارية يتطلب الاستبدال.

وبحسب التقرير، تقدم تسلا ضمانًا لمدة 8 سنوات لسياراتها، فى الوقت الذى يقترب فيه طراز إس الذى تم طرحه للبيع فى 2014 من نهاية فترة الضمان، ولم تكشف الشركة عن تكلفة استبدال البطارية بعد.

فى المقابل؛ تقدم مرسيدس ضمانًا لمدة 10 سنوات أو 250 ألف كيلومتر لسيارات EQS وEQE و8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر لسيارات EQB وEQA وEQC.

وتعهدت هيونداى أيضًا بضمان 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر للسيارات الكهربائية، لكنها لم تكشف عن تكلفة الاستبدال.

وتقدم كيا أقل تغطية لعملائها، إذ توفر ضمانًا لمدة 7 سنوات أو 150 ألف كيلومتر لبطارياتها.