تصل إلى حد السيول ورعدية.. الأرصاد: بدأنا ذروة الأمطار على أنحاء الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد خلال الأيام الحالية تقلبات جوية حادة وسريعة خاصة في فصل الربيع، وبالأمس وصلت الأمطار إلى السيول في سيناء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، أحمد موسي، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد.

وأضافت غانم: “بدأنا الآن ذروة الأمطار على القاهرة الكبري والوجه البحري ومستمرة حتى مساء الأربعاء”.

وتابعت غانم أن اليوم الأربعاء ستشهد البلاد ذروة التقلبات الجوية الحادة، كما أن فرص سقوط الأمطار مستمرة وستكون رعدية في معظم الأحيان على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأوضحت غانم أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد نتيجة منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، قائلة: ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون بداية من اليوم الثلاثاء حيث تكون العظمي على القاهرة 21 درجة مئوية.

وقالت غانم إن هناك أمطار متفاوتة الشدة على اغلب محافظات الجمهورية، وسيول ضربت بعض المحافظات في سيناء تحديدا، وحالة التقلبات الجوية الحادة مستمرة حتى الأربعاء.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تساقط لحبات البرد ، والامطار في القاهرة والجيزة متوسطة إلى رعدية في بعض الأحيان، وفرص الأمطار مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سرعات للرياح ومن الممكن أن تحدث أصوات مع الأمطار الرعدية.