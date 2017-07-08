تصفية 40 تكفيريًا جنوب رفح تتصدر عناوين صحف مصر

تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 8-7 - 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر* الجيش يسطر بطولات جديدة.. تصفية 40 تكفيريًا فى ملحمة مصرية جنوب رفح.* مصادر مصرفية: البنوك تشهد أكبر إقبال على بيع الدولار منذ ثورة يناير.* السفير أحمد ‫قطان: السعودية ستظل داعمة لمصر فى م

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 8-7 – 2017،وفيما يلى أبرزها: أخبار مصر * الجيش يسطر بطولات جديدة.. تصفية 40 تكفيريًا فى ملحمة مصرية جنوب رفح. * مصادر مصرفية: البنوك تشهد أكبر إقبال على بيع الدولار منذ ثورة يناير. * السفير أحمد ‫قطان: السعودية ستظل داعمة لمصر فى مواجهة الإرهاب‬. * سفير الاتحاد الأوروبى: نحن ومصر حليفان فى مكافحة الإرهاب. * السعودية تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير “اليونسكو”. أخبار اليوم * الجيش يسطر بطولات جديدة.. تصفية 40 تكفيريًا فى ملحمة مصرية جنوب رفح. * إدانة دولية للدول الداعمة للإرهاب ودعم الجيش المصرى فى حربه ضد الإرهابيين. * مؤسسات الدولة: مصر مستمرة فى كشف مؤامرات الدول الداعمة للإرهاب. * البرلمان يشدد على سرعة معاقبة الدول الممولة للجماعات الإرهابية. * الإعلاميون: نواجه حربًا شرسة.. وقطر تعلم أن مصر الرقم الصعب فى الحرب على الإرهاب. * نجوم الفن ينعون الشهداء: الإرهاب وممولوه لن يسقطوا مصر. * “الجيش المصرى رجال” يتصدر “تويتر”. * استشهاد ضابط بالأمن الوطنى بالخانكة. * فى تقرير تم رفعه إلى الرئيس.. 169 مليون متر مربع تعديات مبان على أراضى أملاك الدولة و2 مليون فدان على الأراضى الزراعية. * وزير التعليم العالي: ضوابط محددة لتنسيق القبول بالجامعات هذا العام. * تكلفة الحج البرى تنتظر التعديل بعد زيادة أسعار الوقود. * بعد تأجيل إقرارها ثلاث مرات.. القوى العاملة تعد بتوقيع إتفاقية علاوة القطاع الخاص الثلاثاء المقبل. * الجنيه يلتقط “أنفاسه” أمام الدولار لأول مرة منذ مارس الماضى. * الخبراء: زيادة الاحتياطى النقدى وتقليل الاستيراد أهم أسباب تراجع العملة الخضراء. * مصادر مصرفية: البنوك تشهد أكبر إقبال على بيع الدولار منذ ثورة يناير. * بلتون: توقعات بالمزيد من الإنخفاض لقيمة الدولار أمام الجنيه. * خبراء مال واقتصاد: رفع الفائدة يستهدف تخفيض معدلات التضخم. * رئيس بنك مصر أمام مجلس الأعمال المصرى الكندي: قروض المشروعات الصغيرة تتجاوز 200 مليار خلال 5 سنوات. الأهرام * مصر ستظل صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب.. إحباط هجوم إرهابى لاستهداف بعض نقاط الارتكاز الأمنى جنوب رفح.. مقتل أكثر من 40 تكفيريًا وإصابة العشرات وتدمير العربات المشاركة فى تنفيذ العملية. * مجلس الوزراء يشيد بشجاعة رجال الجيش. * الخارجية: معركتنا ضد من استباحوا الدماء الطاهرة. * الأزهر يدعو إلى التصدى بقوة وحسم للإرهاب. * الكنيسة تدين الهجوم وتؤيد الجيش والشرطة. * السفير أحمد ‫قطان: السعودية ستظل داعمة لمصر فى مواجهة الإرهاب‬. * سفير الإتحاد الأوروبي: نحن ومصر حليفان فى مكافحة الإرهاب. * نواب البرلمان: الهجوم الإرهابى له علاقة بالأزمة القطرية. * الأحزاب تتهم مخابرات أجنبية وقطر والإخوان بدعم الجماعات الإرهابية. * خبراء عسكريون: العملية تمت بإيعاز من الدول الراعية للإرهاب وتؤكد استمرار تدفق التمويل الخارجى والحرب بالوكالة. * جيش مصر لن يترك حق الشهداء أبدًا.. غضب شعبى عارم ودعوات للانتقام من مرتكبى هجوم رفح الإرهابى. * “الوطنية للصحافة” تدعو المصريين للاصطفاف خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم. * وزير الداخلية يفتتح مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة. * نتيجة الثانوية العامة 18 يوليو.. حجازى: قادرون على حماية النتائج من التسريب. * مجلس الجامعات الخاصة يناقش زيادة الأعداد المقبولة. * هالة السعيد: 33 مليار جنيه استثمارات. * مميش: لا تأثير لمقاطعة الدوحة على تداول البضائع بقناة السويس. * تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من الشهر الحالى.. محاسبة المشتركين على الأرصدة السابقة وفقًا للأسعار القديمة. * التنمية الصناعية: وسط سيناء على خريطة الفرص الاستثمارية. * خطط إسبانية لضخ استثمارات جديدة بمصر. * %52 زيادة فى صادراتنا لتركيا فى 5 أشهر. * طرح 86 قطعة أرض استثمارية بالمدن جديدة. * بروتوكول بين الإنتاج الحربى و”نكستامب ـ مصر” لميكنة الوثائق. * رئيس القابضة للنقل: إتفاق مع شركة مجرية لتصنيع مكونات السيارات. * الأهلى يبحث عن طريقة “نسج القطن” للتأهل لدور الــ8 بدورى أبطال إفريقيا. * جلال يشترط 500 ألف جنيه لتدريب الأبيض. * استمرار عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية بالدورى. الجمهورية * السعودية تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير “اليونسكو”. * د. خالد عبدالغفار لـ”الجمهورية”: مكتب التنسيق جاهز لاستقبال طلاب الثانوية بشروط العام الماضى.. 50% من المقبولين “انتظام” واحذروا “الكيانات الوهمية”. * إعلان الأوائل الثلاثاء القادم.. تصحيح 85% من امتحانات الثانوية العامة.. حظر التجول وتفتيش العاملين فى الكنترولات لمنع تسرب النتائج. * وزير الكهرباء لـ”الجمهورية” بعد تحريك الأسعار: مراجعة شاملة.. وبدائل مهمة لاكتمال الحماية الإجتماعية.. منع التقديرات الجزافية.. فحص العدادات والفواتير قبل السداد.. المحاسبة على الاستهلاك الفعلى فقط.. ومكاتب لفحص الشكاوى لجميع الشركات. * وزير البترول لـ”الجمهورية”: 50% زيادة بإنتاج الغاز الطبيعي.. و9 ملايين شقة تدخلها الخدمة نهاية العام.. إصلاح منظومة الدعم.. جذب الشركات العالمية لمزيد من الاكتشافات والاستثمارات. * مصلحة الجمارك: لا إجراءات جمركية جديدة.. الإعفاءات مستمرة.. ولا تعديل فى القواعد. * لا تحميل لأصحاب البطاقات التموينية ارتفاع أسعار نقل السلع. * وزير التنمية المحلية فى البحيرة: تطوير متحف رشيد.. ودراسة إنشاء مجلس أعلى للمدينة. * هشام عبدالباسط محافظ المنوفية فى حوار لـ”الجمهورية”: كشفنا فسادًا بمليار جنيه والجولات الميدانية ليست للشو الإعلامي. * محافظ القليوبية لـ”الجمهورية”: حلول لمشاكل كبارى الرياح.. وربط شبين القناطر بالإسكان الإجتماعى بالخانكة! * إنجاز 94.7% من الأعمال المدنية لقناطر أسيوط الجديدة.