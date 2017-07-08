سيـــاســة

تصفية 40 تكفيريًا جنوب رفح تتصدر عناوين صحف مصر

تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 8-7 - 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر* الجيش يسطر بطولات جديدة.. تصفية 40 تكفيريًا فى ملحمة مصرية جنوب رفح.* مصادر مصرفية: البنوك تشهد أكبر إقبال على بيع الدولار منذ ثورة يناير.* السفير أحمد ‫قطان: السعودية ستظل داعمة لمصر فى م
10:11 ص, السبت, 8 يوليو 17 10:11 ص, السبت, 8 يوليو 17

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تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 8-7 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

* الجيش يسطر بطولات جديدة.. تصفية 40 تكفيريًا فى ملحمة مصرية جنوب رفح.

* مصادر مصرفية: البنوك تشهد أكبر إقبال على بيع الدولار منذ ثورة يناير.

* السفير أحمد ‫قطان: السعودية ستظل داعمة لمصر فى مواجهة الإرهاب‬.

* سفير الاتحاد الأوروبى: نحن ومصر حليفان فى مكافحة الإرهاب.

* السعودية تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير “اليونسكو”.

أخبار اليوم

* الجيش يسطر بطولات جديدة.. تصفية 40 تكفيريًا فى ملحمة مصرية جنوب رفح.

* إدانة دولية للدول الداعمة للإرهاب ودعم الجيش المصرى فى حربه ضد الإرهابيين.

* مؤسسات الدولة: مصر مستمرة فى كشف مؤامرات الدول الداعمة للإرهاب.

* البرلمان يشدد على سرعة معاقبة الدول الممولة للجماعات الإرهابية.

* الإعلاميون: نواجه حربًا شرسة.. وقطر تعلم أن مصر الرقم الصعب فى الحرب على الإرهاب.

* نجوم الفن ينعون الشهداء: الإرهاب وممولوه لن يسقطوا مصر.

* “الجيش المصرى رجال” يتصدر “تويتر”.

* استشهاد ضابط بالأمن الوطنى بالخانكة.

* فى تقرير تم رفعه إلى الرئيس.. 169 مليون متر مربع تعديات مبان على أراضى أملاك الدولة و2 مليون فدان على الأراضى الزراعية.

* وزير التعليم العالي: ضوابط محددة لتنسيق القبول بالجامعات هذا العام.

* تكلفة الحج البرى تنتظر التعديل بعد زيادة أسعار الوقود.

* بعد تأجيل إقرارها ثلاث مرات.. القوى العاملة تعد بتوقيع إتفاقية علاوة القطاع الخاص الثلاثاء المقبل.

* الجنيه يلتقط “أنفاسه” أمام الدولار لأول مرة منذ مارس الماضى.

* الخبراء: زيادة الاحتياطى النقدى وتقليل الاستيراد أهم أسباب تراجع العملة الخضراء.

* مصادر مصرفية: البنوك تشهد أكبر إقبال على بيع الدولار منذ ثورة يناير.

* بلتون: توقعات بالمزيد من الإنخفاض لقيمة الدولار أمام الجنيه.

* خبراء مال واقتصاد: رفع الفائدة يستهدف تخفيض معدلات التضخم.

* رئيس بنك مصر أمام مجلس الأعمال المصرى الكندي: قروض المشروعات الصغيرة تتجاوز 200 مليار خلال 5 سنوات.

الأهرام

* مصر ستظل صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب.. إحباط هجوم إرهابى لاستهداف بعض نقاط الارتكاز الأمنى جنوب رفح.. مقتل أكثر من 40 تكفيريًا وإصابة العشرات وتدمير العربات المشاركة فى تنفيذ العملية.

* مجلس الوزراء يشيد بشجاعة رجال الجيش.

* الخارجية: معركتنا ضد من استباحوا الدماء الطاهرة.

* الأزهر يدعو إلى التصدى بقوة وحسم للإرهاب.

* الكنيسة تدين الهجوم وتؤيد الجيش والشرطة.

* السفير أحمد ‫قطان: السعودية ستظل داعمة لمصر فى مواجهة الإرهاب‬.

* سفير الإتحاد الأوروبي: نحن ومصر حليفان فى مكافحة الإرهاب.

* نواب البرلمان: الهجوم الإرهابى له علاقة بالأزمة القطرية.

* الأحزاب تتهم مخابرات أجنبية وقطر والإخوان بدعم الجماعات الإرهابية.

* خبراء عسكريون: العملية تمت بإيعاز من الدول الراعية للإرهاب وتؤكد استمرار تدفق التمويل الخارجى والحرب بالوكالة.

* جيش مصر لن يترك حق الشهداء أبدًا.. غضب شعبى عارم ودعوات للانتقام من مرتكبى هجوم رفح الإرهابى.

* “الوطنية للصحافة” تدعو المصريين للاصطفاف خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم.

* وزير الداخلية يفتتح مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

* نتيجة الثانوية العامة 18 يوليو.. حجازى: قادرون على حماية النتائج من التسريب.

* مجلس الجامعات الخاصة يناقش زيادة الأعداد المقبولة.

* هالة السعيد: 33 مليار جنيه استثمارات.

* مميش: لا تأثير لمقاطعة الدوحة على تداول البضائع بقناة السويس.

* تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من الشهر الحالى.. محاسبة المشتركين على الأرصدة السابقة وفقًا للأسعار القديمة.

* التنمية الصناعية: وسط سيناء على خريطة الفرص الاستثمارية.

* خطط إسبانية لضخ استثمارات جديدة بمصر.

* %52 زيادة فى صادراتنا لتركيا فى 5 أشهر.

* طرح 86 قطعة أرض استثمارية بالمدن جديدة.

* بروتوكول بين الإنتاج الحربى و”نكستامب ـ مصر” لميكنة الوثائق.

* رئيس القابضة للنقل: إتفاق مع شركة مجرية لتصنيع مكونات السيارات.

* الأهلى يبحث عن طريقة “نسج القطن” للتأهل لدور الــ8 بدورى أبطال إفريقيا.

* جلال يشترط 500 ألف جنيه لتدريب الأبيض.

* استمرار عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية بالدورى.

الجمهورية

* السعودية تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير “اليونسكو”.

* د. خالد عبدالغفار لـ”الجمهورية”: مكتب التنسيق جاهز لاستقبال طلاب الثانوية بشروط العام الماضى.. 50% من المقبولين “انتظام” واحذروا “الكيانات الوهمية”.

* إعلان الأوائل الثلاثاء القادم.. تصحيح 85% من امتحانات الثانوية العامة.. حظر التجول وتفتيش العاملين فى الكنترولات لمنع تسرب النتائج.

* وزير الكهرباء لـ”الجمهورية” بعد تحريك الأسعار: مراجعة شاملة.. وبدائل مهمة لاكتمال الحماية الإجتماعية.. منع التقديرات الجزافية.. فحص العدادات والفواتير قبل السداد.. المحاسبة على الاستهلاك الفعلى فقط.. ومكاتب لفحص الشكاوى لجميع الشركات.

* وزير البترول لـ”الجمهورية”: 50% زيادة بإنتاج الغاز الطبيعي.. و9 ملايين شقة تدخلها الخدمة نهاية العام.. إصلاح منظومة الدعم.. جذب الشركات العالمية لمزيد من الاكتشافات والاستثمارات.

* مصلحة الجمارك: لا إجراءات جمركية جديدة.. الإعفاءات مستمرة.. ولا تعديل فى القواعد.

* لا تحميل لأصحاب البطاقات التموينية ارتفاع أسعار نقل السلع.

* وزير التنمية المحلية فى البحيرة: تطوير متحف رشيد.. ودراسة إنشاء مجلس أعلى للمدينة.

* هشام عبدالباسط محافظ المنوفية فى حوار لـ”الجمهورية”: كشفنا فسادًا بمليار جنيه والجولات الميدانية ليست للشو الإعلامي.

* محافظ القليوبية لـ”الجمهورية”: حلول لمشاكل كبارى الرياح.. وربط شبين القناطر بالإسكان الإجتماعى بالخانكة!

* إنجاز 94.7% من الأعمال المدنية لقناطر أسيوط الجديدة.

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