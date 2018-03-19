تصفية الحراسات يبيع 130 ألف متر للاستثمار الصناعي من ممتلكات الريان

مزاد علني لبيع معرض تتجاوز مساحته 1300 متر بـ"الدقي".. مطلع أبريل8 ملايين جنيه حصيلة بيع أصول بـ"الاسكندرية" خلال يناير الماضيأحمد شوقيعلمت "المال" أن جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية سيبيع 31 فدانًا (130.2 ألف متر) من الأراضي الصالحة للاستثمار الصناعي بالكيلو 26 بمنطقة أبو رواش بمحا

مزاد علني لبيع معرض تتجاوز مساحته 1300 متر بـ”الدقي”.. مطلع أبريل





8 ملايين جنيه حصيلة بيع أصول بـ”الاسكندرية” خلال يناير الماضي



أحمد شوقي

علمت “المال” أن جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية سيبيع 31 فدانًا (130.2 ألف متر) من الأراضي الصالحة للاستثمار الصناعي بالكيلو 26 بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة؛ بالإضافة إلى مخازن ومعارض.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيتم البيع في مزاد علني سيتم عقده يوم 1 أبريل المقبل بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وسيعقد المزاد بالنادي المصري القاهرة بعين الصيرة في محافظة القاهرة.

وأضافت أن الأراضي التي يشملها المزاد تعتبر فرصة للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية بسبب مساحتها الكبيرة الواقعة في منطقة حيوية كما أنها محاطة بسور وتشمل 9 هناجر.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال نفس المزاد بيع معرض بميدان الدقي بمساحة 1310 متر مربع، بالإضافة إلى 3 مخازن بمنطقة فيصل والهرم.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن المزاد خلال الأسبوع الجاري

وأوضحت أن كراسة شروط هذا المزاد تحت الطبع حاليا وسيصل سعرها إلى 300 جنيه فيما يصل مبلغ التأمين المطلوب دفعه للمشاركة في المزاد يصل إلى 2 مليون جنيه بالنسبة للأراضي الصناعية.

ولفتت إلى أنه سيتم فتح باب المعاينة لهذه الأراضي بعد الإعلان مباشرة وحتى موعد المزاد العلني، ويحق لكافة الجهات والأفراد المنافسة عليها.

وعلمت “المال” من مصادرها أن ملكية الأراضي الصناعية والمعرض الواقع في الدقي تؤول إلى رجل الأعمال أحمد الريان مؤسس شركة الريان الذي اتهم من قبل السلطات بتوظيف الأموال وتم سجنه لنحو 21 عامًا وأفرج عنه عام 2010 وتوفي عام 2013.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز تصفية الحراسات قد عقد مزادا علنيا لبيع أصول في محافظة الاسكندرية نهاية شهر يناير الماضي بلغت حصيلتها نحو 8 ملايين جنيه، كما عقد العديد من المزادات لبيع أصول خلال 2017.

ويعد جهاز تصفية الحراسات هيئه حكوميه تابعة لوزارة المالية تقوم بحراسه الممتلكات التى تتم مصادرتها.