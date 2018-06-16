تصفية استثمارات صندوق كارتل كابيتال بأرباح 50 مليون دولار

- أبوهند: نسبة العائد على الاستثمارات بلغ 60% منها 4 شركات بمصر أحمد علي: كشف أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار ومدير مكتب شركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر بمصر، عن تصفية استثمارات صندوق "كارتل كابيتال" الاستثماري بعد انتهاء عمره الافتراضي و المحدد وفقًا لنشرة الاكتتاب بـ 10 سنوات. وأضاف

– أبوهند: نسبة العائد على الاستثمارات بلغ 60% منها 4 شركات بمصر



أحمد علي:





كشف أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار ومدير مكتب شركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر بمصر، عن تصفية استثمارات صندوق “كارتل كابيتال” الاستثماري بعد انتهاء عمره الافتراضي و المحدد وفقًا لنشرة الاكتتاب بـ 10 سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن العائد الاستثماري للصندوق خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ نحو 60%، موضحًا ان قيمة صافي الربح قد بلغت 50 مليون دولار.

وأوضح رئيس قطاع الاستثمار ومدير مكتب شركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر بمصر، ان شركته مازالت قائمة كشركة استثمارية، فيما تبقي عملية بيع لشركة ادارة الأصول التابعة ADVISABLE بجانب بيع شركة الرعاية الصحية بالسوق الأمريكية.

وألمح أبوهند، الى وجود مطالب من الشركاء المساهمين بالشركة لتأسيس صندوق استثماري أخر، مشيرًا الى عدم اعتزامه المشاركة في الصندوق الجديد حال تأسيسه.

يذكر ان كارتل كابيتال تمتلك 4 شركات فى مصر وهى سمبيو تكنولوجيز، و يتعلق نشاطها بالتطبيقات والاستشارات التكنولوجية ، و شركةSymbyo Dental المتخصصة فى التطبيقات الطبية و التى اندمجت نهاية العام الماضى مع شركة Imaging 360 و اسفر الاندماج عن تاسيس كيان جديد يحمل اسم الشركة الاخيرة ، و احدى الشركات المتخصصة فى اطلاق تطبيقات الموبايل ، بالاضافة الى شركة مارك سكوب لتقديم الاستشارات الاقتصادية للمستثمرين المحليين فى سوق الاوراق المالية الامريكية.

وتأسست كارتل كابيتال في عام 2004 للعمل في مجال الإستثمار المباشر و نجحت في تنفيذ 100 عملية إستثمار مباشر في مناطق الشرق الاوسط، شمال أفريقيا، امريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي.