تصفيات المونديال.. كوريا الجنوبية ثالث الصاعدين من آسيا

علي المصري صعدت كوريا الجنوبية لنهائيات مونديال روسيا 2018، بحسمها لبطاقة التأهل الثانية المباشرة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، بعد تعادلها السلبي مع أوزبكستان. ففي الجولة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية، رفعت كوريا الجنوبية رغم تعادلها السلبي، خارج أرضها أمام أوزبكستان رصيدها إلى 15 ن

علي المصري

صعدت كوريا الجنوبية لنهائيات مونديال روسيا 2018، بحسمها لبطاقة التأهل الثانية المباشرة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، بعد تعادلها السلبي مع أوزبكستان.

ففي الجولة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية، رفعت كوريا الجنوبية رغم تعادلها السلبي، خارج أرضها أمام أوزبكستان رصيدها إلى 15 نقطة.

واستفاد المنتخب الكوري من تعادل سوريا أمام مستضيفتها إيران 2-2 في طهران، وهي النتيجة التي منحت “نسور قاسيون” المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث سيتعين عليه مواصلة التنافس في الملحق الآسيوي إذ ينتظر معرفة هوية منافسه فيها من أحد منتخبي أستراليا والسعودية، على أن يستمر الفائز في هذا الملحق في طريق التصفيات ليخوض الملحق العالمي أمام رابع تصفيات قارة كونكاكاف “أمريكا الشمالية لكرة القدم ووسط أمريكا والكاريبي”.

وأصبحت كوريا الجنوبية، سابع دولة تتأهل لمونديال روسيا بعد روسيا المضيف، والبرازيل، والمكسيك، وبلجيكا، وإيران، واليابان.