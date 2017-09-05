تصفيات المونديال.. السعودية أول المتأهلين العرب لكأس العالم

علي المصري تأهل منتخب السعودية رسميا لكأس العالم 2018 بروسيا، بعد فوزه علي اليابان بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في الجولة العاشرة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية. سجل هدف اللقاء الوحيد فهد المولد في الدقيقة 63 من عمر الل

علي المصري

تأهل منتخب السعودية رسميا لكأس العالم 2018 بروسيا، بعد فوزه علي اليابان بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في الجولة العاشرة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية.

سجل هدف اللقاء الوحيد فهد المولد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، وكان الأخضر يحتاج لتحقيق الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى النهائيات مباشرة، بعد الانتصار الهزيل الذي حققه منتخب أستراليا على تايلاند 2-1 في وقت سابق من اليوم.

ورفع منتخب السعودية رصيده للنقطة19، وقفز للمركز الثاني، وهو نفس رصيد منتخب أستراليا، ولكن الأخضر يتفوق على نظيره الأسترالي بفارق الأهداف، فيما ضمنت اليابان التأهل بـ20 نقطة.

وأصبحت السعودية، أول منتخب عربي يتأهل للمونديال، ورابع منتخب عن قارة آسيا، وثامن دولة تتأهل للمونديال بعد روسيا المضيف، والبرازيل، والمكسيك، وبلجيكا، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية.