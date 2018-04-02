تصريح ناري لنتنياهو ضد أردوغان بعد مذبحة عفرين

وكالات:واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلسلة التصريحات المتبادلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين في قطاع غزة بالرصاص الحي.وغرد نتنياهو على صفحته الرسمية في موقع تويتر، مهاجما الرئيس التركي وكتب: "أردوغان غير معتاد على أن يتم الرد عل

وكالات:

واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلسلة التصريحات المتبادلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين في قطاع غزة بالرصاص الحي.

وغرد نتنياهو على صفحته الرسمية في موقع تويتر، مهاجما الرئيس التركي وكتب: “أردوغان غير معتاد على أن يتم الرد عليه.. يجب أن يبدأ بالاعتياد على الردود.. من يحتل شمال قبرص، ويغزو المناطق الكردية ويذبح المدنيين في عفرين، لا يحق له أن يعظنا بالقيم والأخلاق”.

وبدأت سلسلة التصريحات المتبادلة، صباح الأحد، عقب تنديد أردوغان بإسرائيل لممارساتها التي أدت إلى مقتل 17 فلسطينيا، رد عليها نتنياهو في المقابل، بأن “أكثر جيوش العالم أخلاقية، لن يقبل دروسا تلقى عليه في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات”.

وعاد أردوغان مهاجما نتنياهو، على رده قائلا: “ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم.. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحا.. ولا يغرنّك امتلاكك أسلحة نووية، فهي قد لا تعمل عندما تحتاج إليها، لذلك دعك من مناكفتنا، وكن صادقا.. لن تتلقى منا أي رد إيجابي”.