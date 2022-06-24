تصريحات نقيب الموسيقين وحمو بيكا .. حلقات مستمرة وسط غياب الحديث بشكل مهني

مازالت التصريحات المتبادلة بين مغني المهرجانات حمو بيكا ونقيب الموسيقيين الفنان الكبير هاني شاكر متبادلة في اللقاءات التليفزيونية المختلفة ، حيث ظهر نقيب الموسيقيين في لقاء تليفزيوني أمس على شاشة اي تي سي مع الاعلامية أنجى أنور وأكد ، أنه ليس ضد حمو بيكا هو ومجلس نقابة الموسيقيين أبدا كما يتصور هو ، لكنه تقدم لاختبارات النقابة مرتين ولم ينجح والفن مش بالعافية والعياط في البرامج ، موجها رسالة له ” كتر خيرك انك دعيت عليا في شهر رمضان الماضي ” .

كما وجه حمو بيكا أكثر من رسالة لهاني شاكر في العديد من البرامج التليفزيونية الفترة السابقة ، يؤكد فيها أنه يتمنى أن يتم تركه لممارسة الغناء في مصر مرة أخرى ، وأن يعود لعمله الفني كما يصفه هو ، مؤكدا أنه لايعتقد أن هاني شاكر سيقطع رزقه أبدا في اشارة منه لايقافه عن الغناء .

أكرم عادل : هاني شاكر لايصح أن يتحدث بشكل شخصي عن حمو بيكا

قال الموزع الموسيقي أكرم عادل ان هاني شاكر لايصح أن يتحدث بشكل شخصي عن حمو بيكا في لقاء اعلامي أو تليفزيوني ، بل يجب أن يتحدث فقط بشكل مهني وطبيعي أن حمو بيكا لم ينجح في اختبارات نقابة الموسيقيين وانتهى الأمر بذلك .

ولفت الى أن هاني شاكر شخصية كبيرة ويجب أن يتحدث عن أي أزمة لشخص معين كونه نقيب الموسيقيين ، ولايوجه الكلام لأي شخص معين بل يتحدث بصفة عامة بأسلوب مهني .

وتابع قائلا أن حمو بيكا لم يضر أحدا وجميع مغني المهرجانات بمستوى واحد بغض النظر عن أصواتهم من يصلح ومن لايصلح ، لكن جميعهم قدموا أغنيات سيئة للغاية في بدايتهم الفنية .

زين نصار : يضطر نقيب الموسيقين هاني شاكر للرد على أي تساؤلات بخصوص هؤلاء الأشخاص

ويرى الناقد الموسيقي زين نصار أن الفن مفترض أنه يرتقي بذوق الجمهور في الأساس ، لذلك مايقدمه مغني المهرجانات حمو بيكا وغيره ليس له علاقة بالفن أبدا .

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك قواعد للعمل الفني ، ورد هاني شاكر لكونه نقيب الموسيقيين على أي سؤال يخص أزمات أشخاص معينة مثل حمو بيكا ، بالاضافة أنه في موقف محرج أنه مطرب في النهاية والبعض يتصور أن ايقافه لفناني المهرجانات تحيزا ضدهم وأن نقابة الموسيقيين تحاربهم .

لذلك يضطر نقيب الموسيقين هاني شاكر للرد على أي تساؤلات بخصوص هؤلاء الأشخاص ، ليكون لدى الجمهور توعية جيدة أن هؤلاء لاينتمون للنقابة أبدا لأنهم لايصلحوا من الأساس للغناء والفن .