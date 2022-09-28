تصريحات فكري صادق عن سعيد صالح.. تواجه بتحقيق نقابي وتحيي نجومية الفنان الراحل

” انا بالنسبة لي عادل إمام . سعيد صالح زي ممثلين كتير عادي” جملة قالها الفنان فكري صادق للإعلامية لميس الحديدي أثناء استضافتها له للاحتفاء به بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما الأسبوع الماضي في دورته الأولى .

لكن هذه الجملة تسببت في حدوث رود أفعال غاضبة تجاه فكري صادق ، واستعادة بصمة الراحل سعيد صالح والأعمال الفنية التي أسعدت الجمهور العربي في مسيرته الفنية ، وتسببت تصريحات اعلامية لفكري صادق الساعات الأخيرة في احالته للتحقيق العاجل من نقابة الممثلين.

محمد نبيل :ما ذكر عن سعيد صالح أمر ليس محمودا

يرى الناقد الفني محمد نبيل أن الأمر له شقين هامين ، الأول أن فكري صادق ليس من حق أحدا ادانته عن تصريحاته مع لميس الحديدي .

ولفت الى أن الأسوأ حقيقة ماقاله فكري صادق الساعات الأخيرة عن سعيد صالح واساءته له في تصريحات لأحدى الوسائل الاعلامية كان شيئا ليس محمودا .

وتابع قائلا إن قرار نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكي باحالته للتحقيق السريع عن تصريحاته ، ويجب أن يحدث تصعيد للأمر حتى لايظهر علينا شخصا آخر الأيام القادمة ويسئ لفاتن حمامة أو رشدي أباظة وغيرهم من الفنانين الكبار الراحلين الذين أمتعونا في مشوارهم الفني بأعمال فنية كثيرة .

أحمد سعد الدين : الجمهور يعلم من هو سعيد صالح الذي أثرى الفن المصري

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين قائلا إنه من حق كل شخص أن يعطي رأيه مثلما يريد سواء عن سعيد صالح .

وتابع أننا لايجب أن نتوقف أمام هذه الأمور ، لأن الجمهور يعلم من هو سعيد صالح الذي أثرى الفن المصري بأعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية مميزة وتركت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور العربي ليس المصري فقط .

وأكد سعد الدين أنه من الواضح انزعاج فكري صادق من سعيد صالح ، لدرجة أنه يتحدث عنه بهذه الطريقة بعد رحيله.

واستدرك: “لكن تصعيد الأمور لعمل تحقيق عاجل معه ليس جيدا حقيقة ، من حق كل شخص أن يقول مايريد ، فهناك من يرى فيروز أعظم من أم كلثوم لكن الحقيقة قمية ومكانة أم كلثوم معروفة للعالم أجمع ، وليس عربيا فقط أو في مصر وذلك لايقلل من فيروز أبدا”.