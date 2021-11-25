مبيعات العقارات في دبي تبلغ 7 مليارات درهم خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7 مليارات درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 1850 مبايعة بقيمة 4.85 مليار درهم منها 166 مبايعة للأراضي بقيمة 1.01 مليار درهم و1684 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.83 مليار درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 131 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 124 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، حيث سجلت 37 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، والثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المنارة وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 624 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 206 مبايعة بقيمة 575 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 124 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.97 مليار درهم منها 63 رهن أراض بقيمة 848.68 مليون درهم و299 رهن فلل وشقق بقيمة 1.12 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 306 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 200 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 71 هبة بقيمة 246.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 112 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم.