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تصدير41 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي الهند اليوم

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شملت حركة الصادرات 47500 طن بضائع

تصدير41 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي الهند اليوم
نادية سلام

نادية سلام

2:12 م, السبت, 13 مايو 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن مغادرة السفينة scoreion sonar علي متنها 41000 طن فوسفات تصدير إلي الهند اليوم السبت ، واستقبال  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2.

  وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 740 شاحنة و49 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 437 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 47500 طن بضائع ، 303 شاحنة و 12 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و 280 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين بريدج و أيلة، فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  أيلة ، سينا وبريدج، كما يستعد ميناء السويس لمغادرة  السفينة SOPHIA KOSAN  ،ووصول وسفر 1750 راكب .

نادية سلام

نادية سلام

2:12 م, السبت, 13 مايو 23