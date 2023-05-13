تصدير41 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي الهند اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن مغادرة السفينة scoreion sonar علي متنها 41000 طن فوسفات تصدير إلي الهند اليوم السبت ، واستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 740 شاحنة و49 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 437 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 47500 طن بضائع ، 303 شاحنة و 12 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و 280 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين بريدج و أيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي أيلة ، سينا وبريدج، كما يستعد ميناء السويس لمغادرة السفينة SOPHIA KOSAN ،ووصول وسفر 1750 راكب .