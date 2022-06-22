تصدير 8800 طن ملح من ميناء العريش وتفريغ 3448 طن رخام بغرب بورسعيد

سجلت الحركة الملاحية بمؤانى بورسعيد 21 سفينة سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الأربعاء عن استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية وخاصة أوروبا واسيا عبر ميناء العريش البحرى، بحيث تم استقبال السفينة AMANY QUEEN القادمة من قبرص والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 96.6 متر والغاطس 7.1 متر وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى اليونان . كما استقبل الميناء السفينة ELKOUT القادمة من تونس والتى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 87.9 متر والغاطس 5.3 متر وذلك لشحن 3300 طن ملح إلى لبنان.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM A التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 86متر والغاطس7متر وذلك لتفريغ 3448 طن رخام بالميناء.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالمؤانى لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة.